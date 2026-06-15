Vela
El Club Nàutic l'Escala tanca el Campionat d'Europa de Moth amb Enzo Balanger com a nou campió
L'última jornada es va celebrar dissabte passat a la costa del Mar d'Empúries
El Campionat d'Europa de classe Moth va tancar-se dissabte passat, en un nou dia en el qual es va poder competir després de certa incertesa meteorològica. L'última jornada va tancar una setmana de màxim nivell en vela al Club Nàutic l’Escala i va coronar el francès Enzo Balanger com a nou campió d'Europa. Els esportistes locals Gerard Marín i Marc Verdaguer van ser tretzè i divuitè, respectivament.
Després d’un inici de setmana marcat per condicions molt canviants, dissabte també va començar amb incertesa meteorològica. A primera hora, el vent al camp de regates es situava només entre 1 i 2 nusos, amb direcció variable entre 20º i 50º, fet que va obligar el Comitè de Regates a mantenir l’AP hissada. Cap al migdia, el vent va pujar fins als 5 nusos de direcció 100º, i poc després es va consolidar entre els 7 i 8 nusos, també de llevant, fet que va obrir una finestra favorable per a la competició. El Comitè va activar el procediment de sortida amb la Delta hissada a les 12:45 hores.
Quatre proves per decidir el campionat
Amb les condicions estabilitzades, la flota va poder disputar tres proves en aquesta jornada definitiva, en què els regatistes van abocar totes les energies que els quedaven després de diversos dies d’alta exigència física i tècnica. La sessió va estar marcada per l’alt nivell competitiu i per la tensió pròpia d’un últim dia de campionat, amb les classificacions encara obertes en diferents trams de la taula. El vent va permetre veure un desenllaç esportiu complet i competitiu, en línia amb el nivell que va marcar l’esdeveniment durant tota la setmana.
Després de la disputa de totes les proves del campionat, la classificació general final va quedar encapçalada per Enzo Balanger, del Club la Pelle - Marseille, que es va proclamar així campió d’Europa després d’una actuació molt sòlida i regular al llarg de tota la setmana. La segona posició va ser per a Ryan Littlechild, regatista australià, mentre que John Harris, del Woollahra Sailing Club, va completar el podi final del campionat.
En clau local, els regatistes del Club Nàutic l’Escala també van tenir una destacada participació, amb Gerard Marín Julià (LAST CALL) finalitzant en 13a posició, i Marc Verdaguer (Club Nàutic l’Escala) en 18a posició, en una flota d’alt nivell internacional.
Regata oberta al públic
Paral·lelament a la competició, el Club Nàutic l’Escala va impulsar dissabte una acció per apropar la regata a la ciutadania. Entre les 13:00 hores i les 15:00 hores, una embarcació de creuers Mare Nostrum va permetre a aficionats, famílies i públic local seguir les proves des del mar. Durant la sortida, els assistents van rebre explicacions sobre el desenvolupament de la regata, el funcionament del camp de regates i els principals protagonistes, convertint l’experiència en una oportunitat única per viure la competició des de primera línia i reforçant el vincle del campionat amb el territori.
A les 18:00 hores, el Village del Club Nàutic l’Escala va acollir la cerimònia de clausura del campionat, amb la presència de representants institucionals i esportius. L’acte va començar amb la presentació de les autoritats a l’escenari, amb la participació de Narcís Carreras, president del Club Nàutic l’Escala; Franco Greggi, en representació de la classe Moth; Eduard Sallés, per part de la Federació Catalana de Vela; Narcís Casassa, representant territorial d’Esport a Girona de la Generalitat de Catalunya; i Josep Bofill, alcalde de l’Escala.
Després dels parlaments, es va procedir al lliurament de trofeus als guanyadors del campionat. A més del podi absolut i dels 10 primers classificats de la general, es van entregar premis als primers regatistes de cada categoria, així com reconeixements especials vinculats a les característiques de les embarcacions. En aquest sentit, els guanyadors de categoria van ser Ryan Littlechild com a millor youth, John Harris com a millor màster, Kai Adolph com a millor grand màster i Victoria Schultheis com a millor regatista femenina.
Pel que fa als premis especials d’embarcació, el reconeixement al primer vaixell construït entre 2020 i 2021 va ser per a Marc Verdaguer (Club Nàutic l’Escala); el premi per a embarcacions construïdes entre 2018 i 2019 va ser per a Callum Wyper, i el premi per als vaixells construïts abans del 2018 va anar per a Sergi Pérez (Club Nàutic Costa Brava Vela Palamós).
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