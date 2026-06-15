Tir amb arc
El CETAF organitza una tirada de la Lliga Catalana amb bons resultats locals
Miguel Ángel Pérez i Sergio Ortega, esportistes del club, sumen medalla en la Tirada 3D en línia
Les instal·lacions del Club Esportiu Tir Arc Figueres (CETAF) van acollir diumenge passat la tercera Tirada 3D en línia de la Lliga Catalana ACTLL, una cita que va reunir arquers de clubs d’arreu de Catalunya. La jornada va estar marcada pel bon ambient, l’alt nivell competitiu i els bons resultats dels arquers locals, que van aprofitar la condició d’amfitrions per a signar una actuació destacada. Més enllà de la competició, l’acte també va incloure el lliurament dels trofeus de la Lliga de la Federació Catalana i del Campionat de Catalunya, disputat el gener de 2026.
Tres medalles figuerenques
Els representants figuerencs van tenir un paper protagonista en la cerimònia de premis. Miguel Ángel Pérez Díaz va aconseguir la medalla de plata al Campionat de Catalunya, mentre que Sergi Ortega va signar un doble podi: va guanyar el bronze en el Campionat de Catalunya i l’or en la Lliga Catalana 3D de la Federació Catalana.
Des del club es va destacar que "competir a casa sempre és una motivació extra", i es va remarcar que veure el treball de tants mesos traduït en medalles autonòmiques és "el veritable premi per a tot el club".
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