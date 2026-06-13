Vela
El Moth europeu accelera al Mar d’Empúries
La jornada de divendres, disputada després de molta incertesa, esdevé la més dura del campionat
El Campionat d'Europa de classe Moth va celebrar ahir la cinquena jornada de competició al Club Nàutic l’Escala. El dia va estar marcat per unes condicions exigents, però favorables, que van permetre completar quatre proves al Mar d’Empúries.
Després d’un dia anterior sense proves per manca de vent, regatistes i organització van iniciar la jornada amb moltes ganes de tornar a competir. Les primeres hores, però, van estar de nou marcades per la incertesa, amb vents molt febles al camp de regates, entre els 2 i 4 nusos de component est (90º–120º), fet que va obligar el Comitè de Regates a mantenir la situació en espera.
La situació va canviar de manera clara cap al migdia. El vent va començar a estabilitzar-se progressivament fins als 11–12 nusos, arribant posteriorment a valors de 13–14 nusos. Aquest fet va obrir una finestra òptima per a la navegació en foiling. Davant aquest escenari, el Comitè va activar el programa i va donar sortida a la flota, que va poder aprofitar al màxim les condicions disponibles.
Una jornada exigent en tots els sentits
La jornada va ser especialment intensa per als regatistes, que van passar moltes hores a l’aigua després d’una llarga espera inicial. A aquest factor s’hi va sumar la disputa de les quatre proves previstes, així com unes condicions de calor destacades, amb temperatures properes als 29 °C i un alt índex de radiació solar.
Aquest conjunt de factors va convertir el dia en un autèntic repte físic i tècnic, en què la gestió de l’esforç, la hidratació i l’adaptació constant van esdevenir determinants.
Amb el vent consolidat, el Comitè de Regates va poder completar un total de quatre mànegues, en una sessió de competició molt dinàmica, amb sortides ajustades i constants canvis de posició.
El nivell de la flota es va mantenir molt alt, amb proves marcades per la intensitat i la igualtat, i va consolidar aquesta cinquena jornada com una de les més exigents del campionat.
Desenvolupament esportiu i classificacions
Després de les proves disputades, la classificació general provisional continua liderada per Enzo Balenguer (Club la Pelle - Marseille), amb una actuació molt sòlida i regular al llarg del campionat. El segueixen Ryan Littlechild (Austràlia) i John Harris (Woollahra Sailing Club), que es mantenen en posicions capdavanteres en una classificació cada vegada més definida.
La lluita per les primeres posicions es manté molt ajustada, amb diversos regatistes encara amb opcions en la recta final del campionat. Aquest dissabte al migdia s'està disputant l'última i decisiva jornada del Campionat d'Europa.
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