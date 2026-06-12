Amos de l'Àrea
IMATGES | Els premis Amos de l'Àrea, una oda al futbol local que deixa vint guardonats
La quinzena edició dels guardons omple la sala La Cate amb uns dos-cents espectadors mentre tanca la temporada futbolística en els clubs de l’Alt Empordà
El futbol altempordanès va tornar a estar de celebració dijous passat, en la gala que tanca cada temporada des de l’any 2012. Els premis Amos de l’Àrea van guardonar els nou màxims golejadors i els nou porters menys golejats dels equips de futbol i futbol sala de l’Alt Empordà. Enguany ha estat la quinzena edició d’uns guardons més que consolidats com la gran festa del futbol comarcal.
La gala, celebrada en una sala La Cate que superava els dos cents espectadors, va deixar una bona colla de moments entranyables. Els van protagonitzar, per exemple, el ponent de l’edició, el periodista de TV3 Jordi Sunyer, o el guanyador del Premi a la Trajectòria, l’icònic Romà Brusés.
La gala dels premis Amos de l’Àrea va estar impulsada per l’EMPORDÀ i Prensa Ibérica i va comptar amb el fidel patrocini de Garatge Sala i el suport de l’Ajuntament de Figueres, la Diputació de Girona i el Consell Esportiu de l’Alt Empordà, a més de la col·laboració del Comitè Tècnic d’Àrbitres.
Debutants i vells coneguts
Els Amos de l’Àrea tenen, en el seu palmarès, dos tipus diferents de guanyadors. Hi ha els casos més freqüents, els dels porters o golejadors que quallen un bon any i es guanyen la presència a la cita un o dos cops durant la seva carrera. També hi ha, això sí, exemples de guanyadors en sèrie, que ja s’han habituat a ser a la gala i reserven els vespres de juny, esperant ser citats a recollir el guardó.
El millor exemple d’aquesta última categoria és el de Xènia Cardona, que va recollir el seu desè premi. Guardiana des de fa tres temporades de la porteria de l’FS Vilafant, aquesta era una edició especial per a ella: recollia el guardó al costat d’Estrella Martos, la seva parella, que va ser màxima golejadora de la categoria i s’estrenava en els Amos de l’Àrea.
Marina Torres, portera de l’Escala, recollia el seu quart guardó. Torres ha estat una de les impulsores, juntament amb la també premiada Jennifer Ruiz, del primer sènior femení de futbol en el club escalenc. Ambdós guardons van representar una celebració d’aquesta celebrada iniciativa i, de moment, exitosa iniciativa.
També repetien a la gala tres dels quatre premiats de la Unió Esportiva Figueres. Les dues jugadores del sènior femení a Primera Catalana són ja habituals a la cita. Laia Palomeras i Júlia Vilà han aixecat els tres últims premis. Si continuen amb aquesta ratxa, no tardaran a apropar-se als dominadors històrics del palmarès. Per altra banda, Nacho Ferretti, porter del masculí, va rebre el seu tercer premi i el segon que suma sent porter a Vilatenim.
Finalment, i acabant amb els repetidors a la gala, trobem tres jugadors joves amb contextos ben diferents. Florian Padrós, porter de la Jonquera a Quarta, i Marc Cufí, porter del Futbol Sala Vilafant, assistien per segon any seguit. Són dos jugadors joves que ben segur lluitaran per repetir en els pròxims anys. Una mica més veterà és Sergi Llach, el pitxitxi de Tercera Catalana, que posava la cirereta a l’ascens de l’Empuriabrava-Castelló. Els seus 38 gols li valen tornar a ser un dels Amos de l’Àrea cinc anys després d’haver-ho fet per primer cop.
Quant als debutants a la cita, trobem una bona colla de jugadors. Els millors de Tercera RFEF, el davanter Adri Expósito i el porter Arnau Fàbrega, van rebre un guardó del tot merescut. Sicka, pitxitxi del Figueres a Primera Catalana, s’estrenava com un dels guanyadors més joves i un dels futbolistes amb més futur de la gala.
De la seva mateixa edat és Arnau Marcè, Amos de l’Àrea de Tercera Catalana en el primer any que juga després d’acabar l’etapa juvenil. Lucho Araya, imaginatiu mitjapunta argentí del Roses, va ser un dels veterans que va aixecar el guardó. El seu company d’equip a Segona Catalana, Toni Pascual, també debutava a la gala com a porter. Per acabar, un altre jove com Adrián Manuel Gramón, del Futbol Sala Vilafant, va rebre el seu primer guardó.
Una defensa del futbol català
La ponència i el Premi a la Trajectòria d’aquest 2026 van representar una ferma defensa del futbol català i comarcal. El periodista Jordi Sunyer, tot un especialista en la matèria, va fer un excel·lent parlament en el qual va destacar la història del futbol empordanès, però també va deixar un missatge d’esperança i positivisme de cara al futur. Sunyer va apuntar que nota un creixement en el suport que reben els equips petits, va apreciar aquesta tendència i va reconèixer la tasca de mitjans locals com l’EMPORDÀ a l’hora d’ajudar en aquest aspecte.
El premiat a la Trajectòria d’enguany, Romà Brusés, va aportar el punt de rauxa de l’edició. El fundador del Selvatans, ben animat pels seus familiars, amics i companys d’equip que van assistir a La Cate, va rebre un guardó més que merescut. El club de la Selva de Mar compleix vint anys aquest 2026, amb Brusés com a peça central de tot el que s’hi fa, i el seu premi també representa un agraïment a aquesta mena d’iniciatives que enriqueixen el futbol de la nostra comarca.
Finalment, el darrer premiat de l’edició va ser el jove àrbitre figuerenc Rodrigo Murillo. Membre del Comitè Tècnic a Figueres, Murillo va ser reconegut per la tasca que duu a terme des de 2017. Ara arbitra a Primera Catalana i també és un membre polifacètic del CTA, tot impartint classes i formacions als més joves i organitzant diversos actes socials del grup.
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