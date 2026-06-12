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Esports

L'Espanyol, l'Alavés i el Decathlon CMA CGM, alguns dels equips esportius que fan l'estada d'estiu a Torremirona

L’hotel empordanès acollirà al llarg de l’estiu equips de primer nivell internacional de futbol, tant masculí com femení, rugbi i ciclisme

L'Espanyol a Torremirona, l'any passat.

L'Espanyol a Torremirona, l'any passat. / Cedida

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Redacció

Redacció

Navata

Cinc equips professionals de futbol masculí i femení, un de rugbi i un de ciclisme s’allotjaran aquest estiu a les instal·lacions de l’Hotel TorreMirona Golf & Spa de Navata. Des d’aquesta mateixa setmana i fins a finals d’agost, hi faran estades l’equip de rugbi Stade Toulousin francès, l’equip ciclista francès Decathlon CMA CGM Team, el Blackpool FC anglès, l'RCD Espanyol i el Deportivo Alavés de la Primera Divisió de futbol espanyola i els conjunts de futbol femení de l’Olympique de Marsella, de França, i l’Al-Ittihad FC, de l’Aràbia Saudita.

Treballaran cada dia al camp de futbol de l’hotel, que va renovar la seva gespa fa dos anys amb l’objectiu d’adaptar el terreny de joc a les exigències del clima. Alguns dels equips que s’instal·laran en les setmanes vinents a TorreMirona aprofitaran per jugar-hi partits amistosos amb equips de la zona.

Rugbi i ciclisme de primer nivell

L’Stade Toulousin, equip que competeix a la Top 14 (la màxima lliga del rugbi professional francès) es va allotjar a l’hotel des del dilluns 8 de juny i fins al dijous 11. L’Stade Toulousin va arribar a TorreMirona com a guanyador de la fase de lliga i preparava en terres gironines la fase eliminatòria. L'equip tolosà és l’actual defensor del títol, ja que el va guanyar la temporada 2024-2025.

Dilluns també va arribar l’altre conjunt que no és un equip de futbol. Es tracta de l’equip de ciclisme francès Decathlon CMA CGM Team. S’entrena als voltants del recinte de TorreMirona des de dilluns, i ho faran fins al diumenge 14. El Decathlon CMA CGM Team és un equip UCI World Team, és a dir, un equip ciclista de la màxima categoria del ciclisme en ruta masculí mundial. En el seu cas, l’equip francès arriba a TorreMirona per preparar la gran cita anual del ciclisme per carretera, el Tour de França, que arranca a Barcelona el 4 de juliol.

El futbol continua amb protagonisme

Pel que fa als equips de futbol, el primer a allotjar-se a TorreMirona aquest estiu serà el Blackpool FC. L’equip que competeix a la English Football League One, la tercera divisió del futbol anglès, estarà instal·lat a Navata entre el 28 de juny i el 4 de juliol. Després serà el torn dels equips espanyols. L'RCD Espanyol arribarà a TorreMirona el dimecres 15 de juliol i s’hi estarà allotjant fins al dimecres de la setmana següent, el dia 22. A l’Espanyol li agafarà el relleu un altre equip de Primera Divisió espanyola, el Deportivo Alavés. L’equip basc s’allotjarà i entrenarà a les instal·lacions de TorreMirona entre els dies 22 de juliol i 1 d’agost.

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Ja al mes d’agost serà el torn dels dos equips de futbol femení. El primer a arribar serà l’Olympique de Marsella, de la Première Ligue francesa, que s’allotjarà a TorreMirona entre el diumenge 2 i el diumenge 9 d’agost. Finalment, l’últim dels equips que farà estada a Navata aquest estiu serà l’Al-Ittihad FC Women. L’equip de la primera divisió de futbol femení de l’Aràbia Saudita repetirà l’experiència per tercer any consecutiu i farà parada a les instal·lacions entre el 13 i el 25 d’agost.

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