Vela
El Moth entra en joc a l'Escala amb la primera jornada amb vent favorable del Campionat d’Europa
El francès Enzo Balenguer lidera la classificació genera
El Campionat Europeu de classe Moth va celebrar dimecres la tercera jornada de competició. Aquest cop, i a diferència de la jornada de dimarts, va haver-hi unes condicions meteorològiques més favorables que van permetre que els 37 regatistes completessin quatre proves davant del Club Nàutic l’Escala, al Mar d’Empúries.
La jornada va començar amb la reunió de patrons, en què es van confirmar el recorregut i el programa del dia. El vent es va mostrar més estable que en jornades anteriors i, combinat amb unes condicions de mar relativament manejables, va permetre desenvolupar la competició amb normalitat. Les condicions van ser especialment favorables per a la navegació en foiling, fet que va permetre als regatistes explotar al màxim el rendiment de la classe Moth.
Al llarg de la jornada es van disputar un total de quatre proves, inclosa una prova addicional incorporada després de la valoració del Comitè. Tenia l’objectiu de compensar parcialment la jornada anterior, en què no es va poder competir. La successió de proves va mantenir un ritme alt i constant, amb recorreguts curts d’entre vint i vint-i-cinc minuts que van posar a prova tant la tàctica com la velocitat dels regatistes en un escenari exigent.
Desenvolupament esportiu i classificacions
Després de la disputa de les quatre proves de la jornada, la classificació provisional queda encapçalada per Enzo Balenguer (Club la Pelle - Marseille), seguit de Ryan Littlechild (regatista australià) i John Harris (Woollahra Sailing Club), en una jornada intensa al Mar d’Empúries. La regularitat i l'adaptació a unes condicions de vent tècnicament exigents van ser la clau de la tercera jornada, en què els regatistes van començar a definir les primeres posicions de cara a la fase decisiva del campionat.
Amb aquesta tercera jornada, el campionat entra en una fase decisiva, amb la flota consolidant el ritme competitiu i les classificacions començant a definir-se. El format preveu fins a quatre proves diàries fins al final del campionat, sempre condicionades per l’evolució de les condicions meteorològiques.
L'International Moth European Championship 2026 se celebra fins al 13 de juny al Club Nàutic l’Escala.
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