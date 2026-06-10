Vela
La manca de vent impedeix disputar la primera jornada de regates de l'Europeu de Moth de l’Escala
La jornada de dimarts havia d'inaugurar el calendari de competició
El primer dia de competició del Campionat Europeu de classe Moth va disputar-se a l'Escala, dimarts passat, i va estar marcat per les condicions meteorològiques. El vent, que es preveia que seria fort, va mantenir-se molt feble i va fer inviable la celebració de la regata que inaugurava l'Europeu.
Era el primer dia de competició, un dia després de la cerimònia d’inauguració. La previsió indicava l'entrada de vent fort a partir del migdia i per això l’organització va decidir avançar el programa del dia. Finalment, la situació va ser molt diferent de la prevista. El vent es va mantenir molt feble durant tota la jornada, amb intensitats d’entre 3 i 5 nusos i direcció nord-est (090º), sense signes clars de millora. Aquestes condicions, sumades a la presència de núvols que van impedir el desenvolupament del vent tèrmic, van fer inviable la celebració de cap prova.
A més, la jornada va estar marcada per una mar amb onades que van arribar al metre i amb direccions de vent i onatge totalment oposades, fet que va dificultar encara més la navegabilitat i va reforçar la decisió del Comitè de Regates de retornar a port. Davant aquest escenari, l’organització va deixar una de les boies robòtiques al camp de regates per continuar monitorant l’evolució de les condicions de vent.
Tot i la manca de competició a l’aigua, la jornada va servir per ajustar i optimitzar les embarcacions després d’un dia d'entrenament anterior especialment dur.
El campionat, pendent de l’estrena esportiva
Amb aquest inici marcat per condicions meteorològiques adverses, el campionat queda a l’espera de poder iniciar les primeres proves puntuables en les pròximes jornades. El format preveu fins a quatre mànegues diàries d’entre 20 i 25 minuts, un cop les condicions ho permetin.
L’International Moth European Championship 2026, que se celebra del 7 al 13 de juny a la badia de l’Escala, reuneix alguns dels millors regatistes europeus en una de les classes més espectaculars de la vela actual, caracteritzada pels seus hidroales que permeten navegar "volant" sobre l’aigua.
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