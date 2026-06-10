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Futbol

Figueres inaugura la nova Legends Cup amb els equips de veterans del PSG, l'Olympique de Marsella i el Leganés

El torneig es jugarà a Vilatenim entre el 12 i el 14 de juny i recaptarà diners per al Centre de Lleure El Dofí

L'equip de veterans de la Unió Esportiva Figueres, en un partit d'aquest any.

L'equip de veterans de la Unió Esportiva Figueres, en un partit d'aquest any. / Veterans UEF

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Roger Illa

Roger Illa

Figueres

Aquest cap de setmana vinent, Figueres inaugurarà un nou torneig internacional de futbol de veterans: la Legends Figueres Cup. La Unió Esportiva Figueres i cinc equips més, PSG, Olympique de Marsella, Leganés, Palamós i la Selecció d'Occitània, s'enfrontaran a l'Estadi de Vilatenim. El torneig es jugarà entre divendres 12 i diumenge 14 de juny.

La Legends Figueres Cup té caràcter solidari: els beneficis que generi a través de donatius es destinaran a l'Associació Centre de Lleure El Dofí, dedicat a persones amb discapacitat intel·lectual de l'Alt Empordà. Membres del centre, alguns dels quals també són jugadors del Figueres Integra, l’equip del club unionista format per jugadors amb discapacitat intel·lectual, faran d'aplegapilotes durant el torneig.

El cartell amb els equips i els horaris dels partits del torneig.

El cartell amb els equips i els horaris dels partits del torneig. / Veterans UEF

L’accés al torneig de veterans serà d’entrada lliure i es podran fer donatius per El Dofí durant els dies de partit o a través de la fila zero, al número de compte ES53 2100 0415 0801 0082 5016. El partit inaugural serà el divendres 12 de juny, a les 18.30 hores, i enfrontarà el Figueres i el PSG. El dissabte, de 9.30 a 13 hores i de 17 a 19.15 hores, hi haurà els partits de la fase de grups i el diumenge al matí es disputarà la fase final: les semifinals s’iniciaran a les 9 hores i la gran final es disputarà a les 13.30 hores. Els partits duraran una hora.

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El torneig és organitzat per l’Agrupació de Veterans de la UE Figueres i compta amb el suport de l’Ajuntament de Figueres, la Diputació de Girona, la UE Figueres i el patrocini de la pastisseria Òpera i de la sidreria Txots. La intenció del torneig, de cara al pròxim any, és créixer en nombre d'equips de renom.

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