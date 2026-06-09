Graviteo Urban Sports Festival
Skateboarding: història, evolució i salt als Jocs Olímpics passant per GRAVITEO
Va néixer als carrers de Califòrnia amb l’esperit de surfejar per la ciutat i actualment és un esport olímpic. L’skateboarding ha protagonitzat una de les transformacions més singulars de l’esport modern i la seva evolució serà present a GRAVITEO
Va néixer als carrers, va créixer a places, aparcaments —i fins i tot en piscines buides—, i ha acabat trobant el seu lloc al major escenari esportiu del món, els Jocs Olímpics. L’skateboarding ha recorregut un camí molt particular des dels seus orígens a Califòrnia a finals dels anys cinquanta fins a convertir-se en disciplina olímpica als Jocs Olímpics de Tòquio 2020. Aquest viatge, que combina cultura urbana, creativitat i esport d’alt nivell, tindrà el seu espai a GRAVITEO, el festival gratuït del 17 al 19 de juliol que reunirà les principals disciplines urbanes al Circuit de Barcelona-Catalunya.
El que va començar com una alternativa per als surfistes durant els dies sense onades ha acabat transformant-se en un fenomen global. A mitjans del segle XX, joves de la costa californiana van començar a traslladar les sensacions del surf a l’asfalt utilitzant taules amb rodes. Molts d’aquells primers models van sorgir vinculats a l’entorn de les botigues i fabricants de surf de Califòrnia. Aquella pràctica informal va anar evolucionant fins a convertir-se en una cultura pròpia, amb llenguatge, referents i una identitat que transcendia l’àmbit esportiu. El 2028, la taula de skate viurà probablement el seu moment de màxima projecció quan els Jocs Olímpics de Los Angeles 2028 se celebrin a la ciutat nord-americana.
D’afició a esport i el paper de la televisió
Durant dècades, l’skate es va desenvolupar al marge de les estructures tradicionals de l’esport. Els carrers es van convertir en el seu escenari natural i la creativitat va passar a ser un dels seus principals elements diferenciadors. Es veia més com una afició, fins i tot com una forma de desplaçament entre els joves, que no pas com un esport. Escales, baranes, bancs i desnivells urbans van deixar de ser mobiliari quotidià per transformar-se en obstacles sobre els quals construir noves maniobres i trucs.
Amb el pas dels anys va arribar un creixement global i, amb ell, els primers skaters, els circuits professionals i les grans competicions internacionals
El creixement va ser especialment notable a partir dels anys noranta i principis dels 2000, quan l’skate va començar a guanyar visibilitat a través d’esdeveniments internacionals, retransmissions televisives i plataformes digitals. La cultura nord-americana reflectida a la televisió i al cinema va ajudar a difondre l’univers de l’skate. El que durant anys havia estat considerat una activitat alternativa va començar a atraure noves generacions a tots els continents i es va començar a considerar un esport en si mateix.
El salt olímpic amb l’esperit urbà
Un dels moments més importants d’aquesta evolució va arribar el 2016, quan el Comitè Olímpic Internacional va aprovar la inclusió de l’skateboarding al programa dels Jocs Olímpics. La disciplina va debutar finalment a Tòquio 2020, celebrats el 2021, convertint-se en un dels símbols de la renovació olímpica juntament amb altres esports urbans com l’escalada, també present a GRAVITEO.
La incorporació al programa olímpic va incloure dues modalitats: street i park. La primera reprodueix elements propis de l’entorn urbà, com escales, baranes o vorades. La segona es desenvolupa en grans estructures corbes inspirades en piscines buides i skateparks. Ambdues disciplines combinen dificultat tècnica, execució, creativitat i estil, aspectes que formen part de l’essència de l’skate des dels seus orígens.
La presència olímpica també va ajudar a apropar aquest esport a noves audiències. Tòquio 2020 va mostrar al món una generació d’esportistes joves capaços de competir al màxim nivell mantenint intacta la identitat d’una disciplina nascuda al carrer.
L’èxit d’aquella primera experiència va tenir continuïtat a París 2024 i l’skateboarding ja forma part del programa de Los Angeles 2028, on s’espera que sigui un dels grans atractius.
L’skate a GRAVITEO
Aquest recorregut històric trobarà una nova parada aquest estiu a GRAVITEO. Del 17 al 19 de juliol, el Circuit de Barcelona-Catalunya reunirà diferents disciplines urbanes en un entorn que busca apropar al públic la cultura i l’espectacle associats a aquests esports. Entre elles hi haurà l’skateboarding, protagonista de competicions i exhibicions que reflecteixen el creixement d’una disciplina capaç de connectar generacions i cultures diferents.
La presència de l’skate al Circuit de Barcelona-Catalunya simbolitza precisament aquesta transformació. Dels espais improvisats sobre l’asfalt a les instal·lacions de grans esdeveniments internacionals; de la contracultura urbana als Jocs Olímpics; d’una pràctica local a un fenomen global.
En línia amb aquest esperit, GRAVITEO es presenta com una oportunitat per apropar-se de manera gratuïta a una disciplina que ha sabut conservar la seva identitat urbana mentre ampliava la seva presència als grans escenaris esportius internacionals.
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