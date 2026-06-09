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Hoquei

L'Hoquei Figueres organitza portes obertes per a nens i nenes nascuts entre 2018 i 2022

Se celebraran els dies 11 i 18 de juny, de 17:30 a 18:30

L'equip Prebenjamí de l'Hoquei Figueres.

L'equip Prebenjamí de l'Hoquei Figueres. / Cedida

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Redacció

Redacció

Figueres

L’Hoquei Figueres organitza jornades de portes obertes gratuïtes per a nens i nenes nascuts entre el 2018 i el 2022. Les sessions es faran els dijous 11 i 18 de juny -el passat 4 de juny es va celebrar la primera-, de 17:30 a 18:30 hores, en el pavelló Rafel Mora de Figueres.

El club ofereix dos mesos de prova gratuïts i el material necessari per a la pràctica de l'hoquei. Els nens i nenes que assisteixin a les portes obertes només han de portar casc de bicicleta, genolleres -en cas de tenir-ne- i una ampolla d’aigua.

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