Hoquei
L'Hoquei Figueres organitza portes obertes per a nens i nenes nascuts entre 2018 i 2022
Se celebraran els dies 11 i 18 de juny, de 17:30 a 18:30
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L’Hoquei Figueres organitza jornades de portes obertes gratuïtes per a nens i nenes nascuts entre el 2018 i el 2022. Les sessions es faran els dijous 11 i 18 de juny -el passat 4 de juny es va celebrar la primera-, de 17:30 a 18:30 hores, en el pavelló Rafel Mora de Figueres.
El club ofereix dos mesos de prova gratuïts i el material necessari per a la pràctica de l'hoquei. Els nens i nenes que assisteixin a les portes obertes només han de portar casc de bicicleta, genolleres -en cas de tenir-ne- i una ampolla d’aigua.
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