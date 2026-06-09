Amos de l'Àrea
Doblet d'Amos de l'Àrea per a Marc Cufí, el "porter mosca" del Vilafant
El figuerenc, un dels pilars del sènior vilafantenc, guanya el guardó de Primera Catalana
Inscriu-te per a la gala de l'11 de juny (19:30 hores) en aquest enllaç
Tornen els Amos de l’Àrea, els premis que reconeixen els màxims golejadors i els porters menys golejats d’aquesta temporada en el futbol altempordanès, amb la seva quinzena edició. Enguany, la gala se celebrarà a La Cate de Figueres el pròxim dijous 11 de juny, a partir de dos quarts de vuit del vespre. Els premis són organitzats per EMPORDÀ i Prensa Ibérica, amb el patrocini de Garatge Sala. Hi haurà divuit guardons en nou categories diferents. Consulta tots els guanyadors d'enguany en aquesta notícia. L'entrada és lliure, amb l'espai limitat, i pots fer la inscripció en aquest enllaç.
Marc Cufí només té vint anys, però ja acumula dos premis Amos de l'Àrea mentre defensa la porteria del Futbol Sala Vilafant. Si la temporada passada va guanyar-lo a Divisió d'Honor, aquest 2026 l'ha aconseguit una categoria per sota, a Primera Catalana, envoltat d'una plantilla d'enorme joventut. Enguany ha rebut 64 gols en 23 partits com a porter. Provinent del futbol 11 i de jugar fora de la porteria, conserva el gust per jugar amb els peus i no és estrany veure'l buscant, de tant en tant, marcar algun gol.
Quina ha estat la seva trajectòria en el futbol i el futbol sala?
Vaig començar amb quatre anys a la Salle. Més tard vaig anar al Figueres i hi vaig estar fins a aleví, i en començar futbol 11 vaig anar al Llançà. Quan era cadet de primer any ja vaig venir a Vilafant a fer de porter futbol sala, perquè el meu germà hi jugava i li havia agradat. Amb la pandèmia vaig deixar de jugar durant uns tres o quatre anys, i ara en fa tres que vaig tornar.
Com es definiria com a jugador? Quines són les seves principals qualitats?
Com que havia jugat molts anys a futbol 11 com a jugador, em va bé el joc de peus. És una cosa que m'agrada especialment, i que crec que no tenen tots els porters.
Com diria que ha anat aquest any en l'aspecte individual i en el col·lectiu?
Individualment, sempre es pot fer millor. En l'àmbit col·lectiu, vam començar bé la pretemporada, competint molt bé contra equips dues categories per sobre, i també vam anar guanyant en els primers partits de la temporada. Després hi va haver un moment en què només perdíem i ens va costar molt reprendre el fil. Intentàvem rascar punts d'on podíem. Al cap i a la fi, l'objectiu era aconseguir la plaça per a la nova Preferent i l'hem aconseguit gràcies al fet que ens hem esforçat tots.
Quins han estat els motius d'aquesta temporada irregular?
Hem tingut mala sort, se'ns han lesionat tres companys i vam començar dotze o tretze jugadors i hem acabat sent-ne vuit. I així, en futbol sala, és complicat, perquè no tens prou canvis. Hi ha hagut partits que se n'han anat per un gol i per detalls que, si haguéssim estat més, potser no haurien passat. També som joves, ens falta experiència...
Recorda algun partit en el qual jugués especialment bé?
El meu millor partit, sens dubte, va ser el que vam guanyar contra el Sant Julià a casa. Era en el principi de temporada i vam guanyar 4-3. El recordo perquè vaig fer un gol en els primers minuts, després de fer una parada i córrer jo sol. Vam fer un molt bon partit contra el líder, que només ha perdut dos partits aquest any.
Pensa continuar a l'equip l'any vinent?
La meva idea és continuar, tot i que he de veure si podré per tema estudis. Si continuem els mateixos crec que tenim un bon projecte de futur. Som joves, ens coneixem, sabem com juguem...
Subscriu-te per seguir llegint
- Estrenen el documental sobre la Bíblia de Sant Pere de Rodes, amb Lluís Roura i Narcís Bardalet com a protagonistes
- Autopista col·lapsada a l'Emporda: el debat dels peatges a l'AP-7
- Una dona haurà de retornar 22.918 euros d’una pensió per tenir el fill empadronat a casa
- El poble de l'Empordà on es refugia Sergio Dalma: té poc més de 130 habitants i forma part del triangle dalinià
- Les multes de 1.000 euros que rebran a la bústia milers de conductors després del que va passar el 2025: sancions fermes amb pèrdua de punts
- Viu amb un avi de 102 anys i fa sis anys que no paga lloguer per una decisió que pocs entenen
- Un jubilat cobra una pensió de 900 euros al mes després de 22 anys treballant: 'Em van fer la jubilació d’acord amb el que havia cotitzat
- “Ser alcaldessa de l’Escala és la il·lusió de la meva vida”