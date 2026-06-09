Amos de l'Àrea
Adrián Manuel Gramón, gols amb les dues cames per assegurar-se l'Amos de l'Àrea
El del Futbol Sala Vilafant, de vint-i-un anys, ha fet 17 dianes a Primera Catalana
Inscriu-te per a la gala de l'11 de juny (19:30 hores) en aquest enllaç
Tornen els Amos de l’Àrea, els premis que reconeixen els màxims golejadors i els porters menys golejats d’aquesta temporada en el futbol altempordanès, amb la seva quinzena edició. Enguany, la gala se celebrarà a La Cate de Figueres el pròxim dijous 11 de juny, a partir de dos quarts de vuit del vespre. Els premis són organitzats per EMPORDÀ i Prensa Ibérica, amb el patrocini de Garatge Sala. Hi haurà divuit guardons en nou categories diferents. Consulta tots els guanyadors d'enguany en aquesta notícia. L'entrada és lliure, amb l'espai limitat, i pots fer la inscripció en aquest enllaç.
Dins una plantilla plena de joves talents a l'FS Vilafant, Adrián Manuel Gramón ha estat qui més cops ha foradat la porteria contrària. El figuerenc, de només vint-i-un anys, és un dels debutants en el palmàres dels Amos de l'Àrea. L'avalen els 17 gols que ha aconseguit en 22 partits de lliga disputats a Primera Catalana. Gramón té passat al futbol 11 i juga a Vilafant des que va descobrir el futbol sala per herència familiar.
Quina ha estat la seva trajectòria en el futbol i el futbol sala?
Vaig començar amb el Figueres, on vaig estar entre quatre i cinc anys. Vaig passar a l'Avinyonet, fins que es fa desfer el club, i després vaig anar al Navata. Des de juvenil que jugo a futbol sala. El meu germà ja havia estat aquí, feia temps que el club em deia que vingués... I aquí m'he quedat.
Com es definiria com a jugador? Quines són les seves principals qualitats?
Xuto amb les dues cames i corro molt.
Com diria que ha anat aquest any en l'àmbit col·lectiu?
L'experiència. Tots som molt joves, veníem de juvenils, d'una categoria diferent... Podríem haver donat molt més i podiem haver acabat millor la temporada. Cada equip té pujades i baixades, però al final el nostre objectiu era tenir un lloc a la nova Preferent, i el tindrem. Hem lluitat amb el que hem tingut.
Continuaran sent un equip molt jove. Quina idea té per a l'any vinent?
Sí, l'equip és molt jove, fins i tot tenim algun juvenil. Sincerament, jo no sé encara què faré, m'ho he de plantejar.
Recorda algun partit d'aquesta temporada de manera especial?
Contra el Sant Julià vam fer tots un partidàs. Vaig marcar amb un xut prop de l'escaire.
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