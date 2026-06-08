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Moeve Fútbol Zone 1x29: mercat de fitxatges, play-offs i entrevista a Alfredo Duro
Moeve Fútbol Zone torna avui, 8 de juny, amb un nou programa marcat per l’actualitat del mercat de fitxatges i per la lluita per l’ascens a LaLiga Hypermotion, dos dels grans focus del futbol espanyol un cop finalitzada la temporada regular
L’emissió arrenca amb l’editorial de Christian Blasco, que introdueix les claus de l’actualitat futbolística abans de donar pas al repàs de la jornada a càrrec de Xavi Espinosa, centrat en els play-offs d’ascens de LaLiga Hypermotion i en els moviments que comencen a perfilar el mercat de fitxatges dels clubs de LaLiga EA Sports.
Alfredo Duro i l’anàlisi de l’actualitat futbolística
El bloc principal del programa comença amb una entrevista al periodista Alfredo Duro, que comparteix la seva visió sobre l’actualitat futbolística del moment i els temes que estan marcant el final de temporada. A continuació, l’exfutbolista Marta Corredera i el periodista Eloy Lecina analitzen els principals moviments del mercat i fan una valoració global del curs acabat de finalitzar. A més, a la secció de La Firma Prensa Ibérica, el periodista Jordi Roura, de Diari de Girona, explica quins són els canvis i moviments que es preveuen al club després del descens de categoria.
Moeve Fútbol Zone
El programa es pot veure a totes les capçaleres digitals de Prensa Ibérica, i a les xarxes socials oficials de SPORT, on els aficionats podran participar mitjançant enquestes, comentaris i seccions interactives.
Els play-offs d’ascens, protagonistes
El programa també dedica un espai destacat a LaLiga Hypermotion, amb la participació de Mario Jiménez, que analitza els partits d’anada disputats durant el cap de setmana en el play-off d’ascens a LaLiga EA Sports i les opcions dels equips que continuen lluitant per pujar de categoria.
FC Futures i la Liga Futura Moeve
L’espai “Futbol per a tothom” posa el focus en el futbol formatiu amb la intervenció de Jaume Marcet, que repassa el més destacat del torneig FC Futures celebrat a Vila-real i destaca alguns dels talents que més l’han impressionat. A més, el programa ofereix una prèvia de la Liga Futura Moeve, que se celebrarà a Sevilla durant el pròxim cap de setmana.
El pols de la jornada a les xarxes
Abans del tancament, Joaco Soneira repassa l’actualitat a peu de carrer i selecciona les millors imatges que ha deixat la jornada a les xarxes socials. Un programa que combina anàlisi, entrevistes i actualitat en una setmana marcada pels primers moviments del mercat i per l’emoció dels play-offs d’ascens.
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