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🔴 EN DIRECTE avui a les 20.00 hores

Moeve Fútbol Zone 1x29: mercat de fitxatges, play-offs i entrevista a Alfredo Duro

Moeve Fútbol Zone torna avui, 8 de juny, amb un nou programa marcat per l’actualitat del mercat de fitxatges i per la lluita per l’ascens a LaLiga Hypermotion, dos dels grans focus del futbol espanyol un cop finalitzada la temporada regular

Moeve Futbol Zone

Moeve Futbol Zone / SPORT TV

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L’emissió arrenca amb l’editorial de Christian Blasco, que introdueix les claus de l’actualitat futbolística abans de donar pas al repàs de la jornada a càrrec de Xavi Espinosa, centrat en els play-offs d’ascens de LaLiga Hypermotion i en els moviments que comencen a perfilar el mercat de fitxatges dels clubs de LaLiga EA Sports.

Alfredo Duro i l’anàlisi de l’actualitat futbolística

El bloc principal del programa comença amb una entrevista al periodista Alfredo Duro, que comparteix la seva visió sobre l’actualitat futbolística del moment i els temes que estan marcant el final de temporada. A continuació, l’exfutbolista Marta Corredera i el periodista Eloy Lecina analitzen els principals moviments del mercat i fan una valoració global del curs acabat de finalitzar. A més, a la secció de La Firma Prensa Ibérica, el periodista Jordi Roura, de Diari de Girona, explica quins són els canvis i moviments que es preveuen al club després del descens de categoria.

Moeve Fútbol Zone

El programa es pot veure a totes les capçaleres digitals de Prensa Ibérica, i a les xarxes socials oficials de SPORT, on els aficionats podran participar mitjançant enquestes, comentaris i seccions interactives.

Els play-offs d’ascens, protagonistes

El programa també dedica un espai destacat a LaLiga Hypermotion, amb la participació de Mario Jiménez, que analitza els partits d’anada disputats durant el cap de setmana en el play-off d’ascens a LaLiga EA Sports i les opcions dels equips que continuen lluitant per pujar de categoria.

FC Futures i la Liga Futura Moeve

L’espai “Futbol per a tothom” posa el focus en el futbol formatiu amb la intervenció de Jaume Marcet, que repassa el més destacat del torneig FC Futures celebrat a Vila-real i destaca alguns dels talents que més l’han impressionat. A més, el programa ofereix una prèvia de la Liga Futura Moeve, que se celebrarà a Sevilla durant el pròxim cap de setmana.

El pols de la jornada a les xarxes

Abans del tancament, Joaco Soneira repassa l’actualitat a peu de carrer i selecciona les millors imatges que ha deixat la jornada a les xarxes socials. Un programa que combina anàlisi, entrevistes i actualitat en una setmana marcada pels primers moviments del mercat i per l’emoció dels play-offs d’ascens.

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