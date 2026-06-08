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Bàsquet

L'Escolàpies guanya el Campionat de Catalunya Sots-25 i el Vilafant en queda a les portes

Les figuerenques vencen el Sant Josep amb molta claredat (93-55) i el Vilafant cau amb el Rosella (65-70)

L'Escolàpies celebra la victòria.

L'Escolàpies celebra la victòria. / Cedida

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Roger Illa

Roger Illa

Figueres / Tarragona

L'Escolàpies Sots-25 va coronar una temporada gairebé perfecta amb el premi final: la victòria en el Campionat de Catalunya. L'equip figuerenc, que va jugar al pavelló Roser Llop, va fer un partit molt complet en la final contra el Sant Josep. L'Escolàpies va guanyar per 93 a 55. El masculí del Vilafant, per la seva banda, va quedar a prop de replicar l'èxit, però va caure en la final per només cinc punts.

El Sots-25 de l'Escolàpies va dur la iniciativa en el marcador en tot moment. El conjunt vermell va començar amb un parcial de 12 a 1 que el va ajudar a tenir una bona renda des dels primers instants. A partir de llavors, les jugadores entrenades per Josep Maria Parrot no van permetre's ni una sola distracció. La distància no va deixar d'augmentar fins a arribar a la còmoda diferència final de quasi quaranta punts. Mairam Balde, autora de 30 punts, va ser l'anotadora més destacada de la tarda a Figueres. Darrere seu es van situar Judit Canal (22 punts) i Berta Juanola (17 punts).

El tècnic Josep Maria Parrot va expressar "una enorme satisfacció" en declaracions a la transmissió de Youtube oferta pel mateix club. Parrot va destacar que aquest "és tot just el segon Campionat de Catalunya que guanya l'Escolàpies". Sobre el partit, va declarar que l'equip havia fet "un partit molt seriós, marcant sempre el ritme, amb bones defenses i molt fluid en atac", i va apuntar que el conjunt havia tingut "moltes segones i terceres opcions gràcies als rebots ofensius, cosa que ens havia costat durant tota la temporada".

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El Vilafant ho té a tocar

El sènior Sots-25 del Bàsquet Vilafant, que disputava el Campionat de Catalunya a Tarragona, no va poder aconseguir el mateix èxit que l'Escolàpies. Els taronges van guanyar les semifinals de la Final a Quatre, contra l'Argentona (70-58), però van caure en la gran final contra el Rosella (65-70). Els vilafantencs van anar a remolc des del segon quart i, si bé van quedar a punt de capgirar el marcador en el tercer període, no van poder capgirar-lo.

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