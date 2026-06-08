Tercera RFEF
Àlex Marsal dirigirà el Peralada per quarta temporada consecutiva
L'entrenador gironí és la primera renovació oficial del club xampanyer, que opta per mantenir la base
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Peralada
Àlex Marsal continuarà al capdavant del Club Futbol Peralada per quarta temporada consecutiva. El club xampanyer ha oficialitzat, abans de confirmar cap renovació o fitxatge, la continuïtat de l’entrenador gironí. En el comunicat del Peralada, l’entitat argumenta que "aposta pel treball i la identitat que defineixen el nostre model".
El Peralada ve d’acabar en vuitena posició a Tercera Federació, amb una xifra final de 46 punts. Si bé enguany l’equip no ha pogut lluitar pel play-off com en la temporada 2024/2025, sí que va certificar la permanència amb molta comoditat.
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