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Tercera RFEF

Àlex Marsal dirigirà el Peralada per quarta temporada consecutiva

L'entrenador gironí és la primera renovació oficial del club xampanyer, que opta per mantenir la base

Àlex Marsal, en un amistós de pretemporada.

Àlex Marsal, en un amistós de pretemporada. / Aniol Resclosa

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Peralada

Àlex Marsal continuarà al capdavant del Club Futbol Peralada per quarta temporada consecutiva. El club xampanyer ha oficialitzat, abans de confirmar cap renovació o fitxatge, la continuïtat de l’entrenador gironí. En el comunicat del Peralada, l’entitat argumenta que "aposta pel treball i la identitat que defineixen el nostre model".

El Peralada ve d’acabar en vuitena posició a Tercera Federació, amb una xifra final de 46 punts. Si bé enguany l’equip no ha pogut lluitar pel play-off com en la temporada 2024/2025, sí que va certificar la permanència amb molta comoditat.

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