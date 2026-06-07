Amos de l'Àrea
Toni Pascual i Lucho Araya: seguretat, fantasia i premis Amos de l'Àrea a les dues àrees del Mas Oliva
El porter i el davanter de l'Agrupació Esportiva Roses s'enduen l'Amos de l'Àrea de Segona Catalana
Inscriu-te per a la gala de l'11 de juny (19:30 hores) en aquest enllaç
Tornen els Amos de l’Àrea, els premis que reconeixen els màxims golejadors i els porters menys golejats d’aquesta temporada en el futbol altempordanès, amb la seva quinzena edició. Enguany, la gala se celebrarà a La Cate de Figueres el pròxim dijous 11 de juny, a partir de dos quarts de vuit del vespre. Els premis són organitzats per EMPORDÀ i Prensa Ibérica, amb el patrocini de Garatge Sala. Hi haurà divuit guardons en nou categories diferents. Consulta tots els guanyadors d'enguany en aquesta notícia. L'entrada és lliure, amb l'espai limitat, i pots fer la inscripció en aquest enllaç.
Amb ells dos al camp, el projecte de l'Agrupació Esportiva Roses està més que segur. Toni Pascual, de vint-i-sis anys i nascut a la Tallada d'Empordà, i Luciano 'Lucho' Araya, de trenta-dos i natural de Junín (Argentina), són els dos Amos de l'Àrea de Segona Catalana. Formen part del sector més experimentat d'una plantilla jove que ha obtingut la permanència, ha quedat a prop del play-off i buscarà lluitar per l'ascens la temporada que ve. Pascual ha rebut 37 gols en 22 partits (coeficient d'1,68 gols per partit) i Araya n'ha fet 10 en 25 duels disputats.
Quina ha estat la seva trajectòria en el futbol?
Lucho Araya: A les categories inferiors vaig jugar a Independiente d'Avellaneda. Amb divuit anys vaig anar a jugar a Xile, a Primera Divisió. Vaig tornar a l'Argentina, a Lincoln, i vaig marxar, ja amb vint-i-sis anys, a Bangladesh. Amb vint-i-set ja vaig venir cap aquí, on he jugat al Base Roses i, ara, a l'AE Roses.
Toni Pascual: Vaig començar al Base Empordanet i en el futbol 11 vaig començar a la base del Girona. Hi vaig passar tres anys i vaig anar a Llagostera. L'últim any de juvenil el vaig fer a Palamós i el pas a amateur vaig fer-lo a Torroella. Allà hi vaig passar quatre anys, amb un parèntesi en el Begur, i l'estiu passat vaig fitxar pel Roses.
Com es definirien com a jugadors?
TP: Crec que he anat guanyant confiança sota pals amb el pas dels anys. El joc aeri és un aspecte que em va prou bé, en el joc de peus també em defenso... I també em van bé l'u contra u i les estirades.
LA: Jugo de davanter, tot i que aquesta temporada he jugat com a mitjapunta i fins i tot al mig del camp. Soc tècnic, no gaire ràpid, però utilitzo el cos i vaig bé de cap. Soc lluitador i intento córrer en tot moment per a ajudar l'equip.
"Vaig jugar a l'Argentina i vaig marxar, ja amb vint-i-sis anys, a Bangladesh. Amb vint-i-set ja vaig venir cap aquí, on he jugat al Base Roses i, ara, a l'AE Roses"
Esperaven fer la temporada que han fet, tant en l'ambit individual com en el col·lectiu?
TP: He jugat vint partits aquesta temporada. Vaig tenir una petita lesió al principi, però al final he acabat jugant els minuts que esperava. Com a equip, crec que hem estat irregulars per la joventut i pel fet de ser un equip nou, però al final de la temporada hem anat trobant més regularitat i hem aconseguit l'objectiu que teníem.
LA: Al començament vaig tenir una sobrecàrrega i em va costar. Al final, això sí, sí que vaig poder estar per a l'equip i ajudar-lo. No esperava fer deu gols, soc un tipus de jugador que pensa més a acompanyar l'altre davanter. Quant a l'equip, teníem una plantilla nova i amb molts jugadors joves que no havien jugat en aquesta categoria, i per això hem tingut alts i baixos, però vam saber remuntar i tirar endavant.
"Com a equip, crec que hem estat irregulars per la joventut i pel fet de ser un equip nou, però al final de la temporada hem anat trobant més regularitat i hem aconseguit l'objectiu que teníem"
Quin és el millor partit i el millor gol o parada que han fet aquesta temporada?
TP: Diria que l'últim que vam jugar a casa, contra el Sant Gregori. A la primera part anàvem 0 a 0, em van fer un xut proper que m'agafava a contrapeu i vaig poder blocar la pilota a baix, sense donar opció a rebot. Al final vam aconseguir marcar el primer gol i guanyar el partit.
LA: El mateix, contra el Sant Gregori, especialment per la situació en la qual estàvem. Si perdíem o empatàvem, ens jugàvem la categoria en l'últim partit a Amer. Per sort, el grup va tirar endavant. Pel que fa al gol, em ve al camp el del camp del Vilablareix. Anàvem 1 a 1 en el minut 94. Em van fer una centrada, vaig anticipar-me i rematar amb el cap, el porter la va parar, i en la segona jugada vaig marcar. Ens vam acabar emportant els tres punts.
Han tingut diversos partits i resultats sorprenents, la categoria ha estat bastant boja. Com l'han vist i viscut?
TP: Si mires les dades, hem estat un dels màxims golejadors, però també un dels equips més golejats. Això parla sobre que hem tingut partits molt bojos, amb molts de gols tant a favor com en contra. La solidesa defensiva és ara un dels nostres principals objectius.
LA: Els equips estan molt igualats i, vulguis o no, si no tens el dia... Tots els partits s'han de jugar i tots són complicats.
De cara a l'any vinent, el club ja ha anunciat la renovació de tots dos. Amb quines expectatives afrontaran la temporada?
LA: Individualment, em proposo poder estar més dins el camp. Com a equip, volem estar a dalt, lluitar pel play-off i, si se'ns permet somiar... No diré res, però tant de bo (riu).
TP: Una mica el mateix. Esperar que, amb el grup que ja tenim i quatre retocs, puguem fer un pas endavant que ens doni opcions de play-off o fins i tot d'alguna cosa més.
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