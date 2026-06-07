Comença el Mundial de Futbol: el torneig superarà els 11.000 milions de dòlars gràcies a l’impuls de les experiències prèmium
El torneig monopolitza el pla d’ingressos de la FIFA, que superarà els 11.000 milions de dòlars en aquest cicle mundialista amb un fort impuls de les experiències prèmium
Marc Menchén Alba
El Mundial de futbol d’Amèrica del Nord —el de Donald Trump, com l’anomenen alguns— serà el més rendible de la història. Més diplomàtic que president del futbol mundial, Gianni Infantino ha perfeccionat una maquinària d’ingressos capaç de generar més d’11.000 milions de dòlars (9.500 milions d’euros) en el cicle de quatre anys que es tanca aquest estiu. És un 47% més que a Qatar 2022, tot i que encara per sota dels 14.000 milions de dòlars (12.026 milions d’euros) que la FIFA aspira a obtenir amb el Mundial del 2030, coorganitzat per Espanya, el Marroc i Portugal. El negoci continua esquivant crisis econòmiques i superant obstacles en les relacions internacionals, però no s’atura.
La FIFA té al davant un equilibri delicat: convertir el futbol en un esport de masses als Estats Units, més enllà de la comunitat llatina, sense renunciar a extreure el màxim rendiment econòmic dels aficionats i del seu producte principal. És un salt d’escala que no arriba sense friccions, ja que els clubs continuen reclamant més compensacions per cedir futbolistes en un calendari cada cop més saturat, mentre que algunes ciutats nord-americanes qüestionen les condicions avantatjoses que l’organisme acostuma a exigir als amfitrions.
Però la FIFA no ha construït el seu model cedint terreny, sinó obrint noves vies de monetització. Aquest 2026, el gran símbol serà el segment VIP: una indústria de llotges, experiències corporatives, restauració, serveis prèmium i venda d’esdeveniments que superarà per primera vegada els patrocinis com a segona font d’ingressos.
Drets audiovisuals
La venda de drets audiovisuals continuarà sent el pilar fonamental del negoci. I no és estrany. La FIFA assegura que més de 5.000 milions de persones (el 60% de la població mundial) van connectar en algun moment amb el Mundial de Qatar 2022 i que només la final va reunir més de 1.500 milions d’espectadors. Aquest any, a més, el pas de 32 a 48 seleccions ampliarà l’atractiu comercial del torneig.
Aquesta via de facturació arribarà als 4.264 milions de dòlars (3.970 milions d’euros), superant per primera vegada la barrera dels 4.000 milions. En aquest apartat, l’increment respecte a Qatar 2022 serà del 29%, amb 964 milions de dòlars addicionals (898 milions d’euros).
Tanmateix, la FIFA ha dissenyat el calendari de la fase de grups perquè, com a mínim, un o dos partits de cada selecció coincideixin amb una franja horària accessible o de màxima audiència al seu país. En el cas de la selecció espanyola, els seus dos primers partits, contra Cap Verd i l’Aràbia Saudita, es disputaran a les 18.00 hores d’Espanya. Aquests partits es podran veure a DAZN, Movistar Plus+, Orange TV i RTVE. La plataforma esportiva oferirà tots els partits, mentre que l’ens públic hauria pagat 55 milions d’euros per un paquet que inclou tots els partits d’Espanya i els més destacats de cada jornada.
RTVE ha preparat paquets comercials d’entre 330.000 i 975.000 euros, ja que es tracta d’un dels pocs productes televisius capaços d’estructurar campanyes de gran cobertura nacional. UTECA, que agrupa les televisions privades, ha anunciat una demanda contra l’ens públic per una presumpta vulneració de la llei de finançament de RTVE de 2009 i de la prohibició de publicitat a la cadena.
A escala global, és cert que la FIFA ha marcat diversos gols, però també ha rebut alguna targeta groga en mercats estratègics importants. A la Xina aspirava a obtenir fins a 300 milions de dòlars (258 milions d’euros), però ha acceptat 60 milions de dòlars (51 milions d’euros) en un acord d’última hora amb la televisió estatal CMG. A l’Índia, on domina el criquet, ha acceptat amb prou feines una tercera part dels 100 milions de dòlars que demanava.
A l’altra banda de la balança hi ha els forts increments al Japó i Corea del Sud, i el nou contracte amb CazéTV al Brasil per acostar-se a les noves generacions. Aquest canal de YouTube, amb 27,1 milions de subscriptors, emetrà els 104 partits en qualitat 4K.
Nous i antics patrocinis
Pel que fa als patrocinis, sempre han tingut un paper protagonista en la maquinària de la FIFA. Adidas, McDonald’s i Coca-Cola són marques que associem al Mundial. En aquest cicle, l’organisme torna a batre rècords, amb 2.693 milions de dòlars (2.507 milions d’euros) d’ingressos comercials, un 52% més que a Qatar 2022.
El retorn del Mundial a Amèrica del Nord, i especialment als Estats Units, ha donat a la FIFA accés al mercat publicitari més gran del món, i això es reflecteix en el perfil d’alguns dels nous patrocinadors globals: Bank of America, Lay’s (PepsiCo) i Verizon. A aquestes marques se n’han afegit d’altres ja consolidades, com Budweiser, Hisense i Dove. Per damunt de totes, la FIFA compta amb vuit patrocinadors principals: Adidas, Visa, Qatar Airways, Lenovo, Hyundai-Kia, Coca-Cola, ADI Predictstreet i Aramco.
Les dues darreres empreses s’han incorporat en aquest cicle i mostren cap on es dirigeix la indústria del futbol en l’àmbit comercial. ADI Predictstreet és una plataforma de prediccions, rival de la més coneguda Polymarket, que incorpora al Mundial un dels segments amb més creixement dins del negoci de les apostes. Aramco, per la seva banda, és el soci número u de la FIFA, amb un contracte d’uns 100 milions d’euros anuals que la petroliera va signar amb la mirada posada ja en el Mundial del 2034 que organitzarà el seu propietari, el govern de l’Aràbia Saudita.
El torneig d’aquest estiu, a més, tindrà un impacte que va més enllà dels ingressos directes de la FIFA. Segons la plataforma especialitzada WARC, s’espera que el Mundial injecti 10.500 milions de dòlars addicionals (9.020 milions d’euros) a la inversió publicitària global, especialment davant la perspectiva que als Estats Units se superin els 76,7 milions d’espectadors que, segons Nielsen Sports, va tenir el Mundial del Brasil 2014. Totes les marques, siguin o no patrocinadores de la FIFA o de les federacions, estan atentes i intenten activar campanyes publicitàries vinculades a la cita futbolística.
També la RFEF vol aprofitar-ho: calcula 22 milions d’euros en nous ingressos i ja ha anunciat quatre patrocinadors. A més de Gemini —la IA de Google, que estarà vinculada a altres set seleccions—, la Roja estrenarà vestits de Loewe en els seus desplaçaments i ha incorporat Telefónica, ElPozo i Ebro per a aquest cicle mundialista.
Embolic amb les entrades
«Al seu cap sonava espectacular». Així podria resumir un jove d’avui l’embolic en què es troba la FIFA amb la venda d’entrades. En el seu pla original, Infantino plantejava multiplicar per sis aquest negoci. S’hi inclouen tant les entrades bàsiques com les VIP. La idea era aprofitar que els grans estadis nord-americans ja estan familiaritzats amb l’oferta prèmium per disparar els ingressos dels 508 milions de dòlars (436 milions d’euros) de Qatar 2022 fins als 3.097 milions de dòlars (2.884 milions d’euros). Això representaria el 28% dels ingressos totals del cicle mundialista.
De les 16 seus del campionat, 11 es troben als Estats Units, cosa que permetrà potenciar aquest negoci. La companyia nord-americana On Location, la mateixa que va treballar als Jocs Olímpics de París 2024, va assegurar fa pocs dies que registrarà un nou rècord d’ingressos amb els seus paquets d’experiències, venuts a empreses i particulars de més de 125 països. A més, a diferència d’edicions anteriors, en aquest Mundial la meitat d’aquests productes VIP han estat adquirits per aficionats.
La demanda general també acompanya: a 50 dies de l’inici del torneig, la FIFA assegura haver venut ja més de cinc milions d’entrades, de manera que el rècord d’assistència de 3,5 milions d’espectadors establert als Estats Units el 1994 està en camí de ser superat.
Ara bé, el repte del 2026 és molt més gran. Amb 104 partits i estadis de gran capacitat, l’ocupació total podria situar-se entre sis i set milions d’entrades, de manera que l’entitat encara haurà de vendre entre un i dos milions de tiquets per evitar la imatge de graderies buides a la televisió. Tanmateix, els preus elevats de les entrades, els requisits per obtenir el visat als Estats Units i la tensió política al voltant de l’Administració Trump han complicat la mobilització tradicional dels aficionats internacionals. El torneig s’ha preparat pensant sobretot en la població local, dins del gran repte d’augmentar el nombre de seguidors del soccer a Amèrica del Nord.
Per rendibilitzar l’experiència en directe, la federació mundial ha escollit estadis enormes, més grans que en altres edicions. Ho pot fer perquè molts dels recintes del Mundial 2026 són la seu d’equips de l’NFL, acostumats a gestionar grans aforaments i productes prèmium. L’estadi amb menor capacitat és el BMO Field de Toronto (Canadà), amb 45.000 seients. És menys de la meitat dels 94.000 espectadors que caben a l’AT&T Stadium de Dallas.
A més, també seran seu del campionat altres recintes històrics com l’Azteca de Ciutat de Mèxic, que acollirà el partit inaugural l’11 de juny entre Mèxic i Sud-àfrica. La final es disputarà el 19 de juliol al MetLife Stadium de Nova Jersey, que perdrà el nom comercial —igual que la resta d’estadis— durant el campionat. És una exigència de la FIFA, que ja ha obligat el Mercedes-Benz Stadium d’Atlanta a cobrir el logotip de la marca automobilística de la seva façana. Aquesta serà, de fet, una de les inversions més importants de l’organització, que, a diferència de Qatar, gairebé no ha hagut d’adaptar els estadis.
Repartiment econòmic
L’altra cara del compte de resultats és la despesa. La FIFA preveu destinar 3.756 milions de dòlars a l’organització de l’esdeveniment. La partida principal serà l’operativa, amb més de 1.100 milions de dòlars per sostenir una competició de 104 partits en tres països: logística, seguretat, transport, allotjament, personal, arbitratges, tecnologia, serveis mèdics, centres d’entrenament i funcionament de les seus. A això s’hi afegeixen 347 milions en operacions de televisió, una partida clau per produir i distribuir el senyal internacional que després es monetitza a través de les televisions de tot el món.
El segon gran bloc és el repartiment esportiu. Federacions i clubs rebran 1.226 milions de dòlars, només l’11% dels ingressos del cicle. Les seleccions es repartiran 871 milions en premis i ajudes, amb un mínim de 12,5 milions per a cada federació classificada. Els clubs, cada vegada més molestos per l’ampliació del calendari i la cessió obligatòria dels seus futbolistes, rebran 355 milions. El càlcul es farà en funció dels dies que cada jugador participi en el torneig, amb una referència pròxima als 11.000 dòlars diaris per futbolista.
L’explicació oficial de la FIFA és que el Mundial finança molt més que el mateix Mundial. En el pressupost d’aquest cicle, l’organisme preveu destinar més de 2.250 milions de dòlars al desenvolupament i l’educació futbolística, principalment a través de federacions, confederacions i programes com FIFA Forward. És l’altra pota de la seva legitimitat: l’elit genera recursos per sostenir l’expansió global del joc, finançar projectes de base, professionalitzar estructures i assegurar que el futbol continuï sent l’esport rei allà on encara competeix per espai, inversió i audiència.
La lectura menys complaent és que aquesta redistribució també sosté una enorme arquitectura política i administrativa. La FIFA no només reparteix diners: construeix influència, reforça lleialtats i alimenta una xarxa de dirigents, programes i estructures que viuen gràcies a la pilota. Aquí rau la gran paradoxa del Mundial. És el producte més universal de l’esport rei, però també el que millor explica com el futbol mundial ha construït una economia pròpia als despatxos.
Per als amfitrions, en canvi, no hi ha un cànon directe equivalent; només la promesa d’una potencial injecció de 22.000 milions de dòlars (19.000 milions d’euros) a l’economia dels tres països organitzadors. La compensació arriba per una altra via: turisme, consum, ocupació, projecció internacional i impacte econòmic. És aquí on es veu l’asimetria del model. La FIFA captura els ingressos globals, paga l’operativa imprescindible, redistribueix una part sota el paraigua del desenvolupament del futbol i deixa que les ciutats i els països amfitrions assumeixin bona part de la factura indirecta: seguretat, mobilitat, adaptacions urbanes, cessió d’espais i restriccions comercials al voltant dels estadis.
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