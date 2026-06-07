Ciclisme
Alexandre Lladó, cinquè a Andorra en la tercera prova de la Copa del Món
El de Borrassà perd el mallot de líder per 10 punts
Albert Rosillo, d'Avinyonet, també participa a la prova andorrana de Cross Country Olímpic
Alexandre Lladó i Albert Rosillo, corredors del Club Ciclista Lefa Team, van participar al Naturland Bike Show d’Andorra, una de les cites més importants del calendari internacional de BTT.
El borrassanenc Alexandre Lladó va disputar la tercera ronda de la Copa del Món de Bike Marató (XCM). La seva participació va estar en dubte fins als últims dies després d'una caiguda patida el cap de setmana anterior. Tot i això, va decidir prendre la sortida amb l’objectiu de defensar el mallot de líder de la classificació general. Lladó va completar una gran cursa i va finalitzar en una meritòria cinquena posició, un gran resultat tenint en compte les circumstàncies.
Tot i això, el corredor va perdre el mallot de líder per només 10 punts. "Estic content pel resultat, sobretot perquè arribava molt condicionat per la lesió. Acabar cinquè en aquestes circumstàncies és positiu, però sempre vull més i continuaré treballant per estar al davant", explicava Lladó després de la prova.
La pròxima cita en el calendari de la Copa del Món serà el pròxim 13 de juny a les Dolomites, a Itàlia. El corredor altempordanès buscarà recuperar la primera plaça a la classificació general.
Per la seva banda, l'avinyonetenc Albert Rosillo, de categoria Màster +40, va prendre part a la prova de Cross Country Olímpic (XCO) de la Super Cup Massi, i va completar una bona actuació per a demostrar un excel·lent estat de forma.
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