Amos de l'Àrea
Jordi Sunyer, tot un expert en futbol català que serà ponent de la gala dels Amos de l'Àrea
Inscriu-te per a la gala de l'11 de juny (19:30 hores) en aquest enllaç
Tornen els Amos de l’Àrea, els premis que reconeixen els màxims golejadors i els porters menys golejats d’aquesta temporada en el futbol altempordanès, amb la seva quinzena edició. Enguany, la gala se celebrarà a La Cate de Figueres el pròxim dijous 11 de juny, a partir de dos quarts de vuit del vespre. Els premis són organitzats per EMPORDÀ i Prensa Ibérica, amb el patrocini de Garatge Sala. Hi haurà divuit guardons en nou categories diferents. Consulta tots els guanyadors d'enguany en aquesta notícia. L'entrada és lliure, amb l'espai limitat, i pots fer la inscripció en aquest enllaç.
La gala dels quinzens Amos de l'Àrea tindrà, el pròxim dijous 11 de juny, un veritable expert del futbol català com a ponent. El periodista esportiu Jordi Sunyer (Sant Feliu de Guíxols, 1978) farà un apropament al futbol altempordanès des de la seva perspectiva: la d'algú que l'ha seguit, explicat i narrat des de fa una bona colla d'anys.
Sunyer, resident a Olot des de fa vint-i-tres anys, forma part del departament d'esports de TV3 des del desembre de 2003. Abans, havia iniciat la seva carrera periodística en mitjans locals com el setmanari Àncora, Ràdio Sant Feliu, Ràdio Costa Brava i Ona Catalana. Des que va incorporar-se a TV3 ha fet una mica de tot, però sobretot ha seguit el futbol català. Poca gent en sap més que ell. Ha narrat partits de Segona Divisió, de l'antiga Segona B i de les actuals Primera i Segona Federació...
A més del seu paper televisiu, Jordi Sunyer també va col·laborar durant un any amb el carrusel matinal de futbol territorial de Ricard Vicente, llavors a la COPE, i amb mitjans escrits com el Punt, el Diari de Girona, la revista Panenka o l'Ara, on va escriure una columna setmanal durant uns anys.
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