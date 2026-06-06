Trailrunning
El Club Trail Running Cap de Creus col·lecciona podis a la Vall de Boí, en la segona prova de la Copa Catalana
El cadet Rubén Martínez acaba en el tercer lloc absolut de la cursa i Jana Casellas, en la tercera posició femenina
El grup de tecnificació del Club Trail Running Cap de Creus de Vilajuïga va completar una bona actuació en la segona prova de la Copa Catalana de la FEEC, disputada a Barruera, a la Vall de Boí. Els representants del club van obtenir, en total, un podi absolut, tres victòries de categoria i diverses posicions destacades.
En categoria cadet, Rubén Martínez va obtenir el tercer lloc absolut i el tercer lloc cadet, amb un temps de 36 minuts i 1 segon. Jana Casellas va acabar 19a absoluta, 3a femenina i 2a cadet, amb una marca de 50 minuts i 26 segons, i Naia Liaño va ser 21a absoluta, 5a femenina i 3a cadet, amb un temps de 50:28. També hi van competir Marçal Guardiola, 11è cadet, i Oriol Castelló, 14è cadet.
En edat infantil, Gastón Trossel va guanyar la categoria després de ser 13è absolut, amb un temps de 41 minuts i 3 segons. Grau Porteries va ser 2n infantil; Blanca Massot, 1a infantil i 2a femenina; Ona Fontdecaba, 2a infantil; Lily Trossel, 3a infantil, i Ivet Moreta, 4a infantil. En aleví, Riu Cufí va ser 1r aleví, amb una marca d'1:00:22, i Èlia Barbeta, 1a alevina, amb 1:01:29.
La Copa Catalana de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya continuarà el pròxim setembre amb la disputa de la Marrana Skyrace, una de les proves més exigents del calendari català.
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