Amos de l'Àrea
Arnau Marcè, el jove xampanyer que aixeca l'Amos de l'Àrea en el seu debut a Tercera Catalana
El jove porter del Peralada B obté un coeficient de només 0,87 gols per partit en el seu primer any de futbol amateur
Inscriu-te per a la gala de l'11 de juny (19:30 hores) en aquest enllaç
Tornen els Amos de l’Àrea, els premis que reconeixen els màxims golejadors i els porters menys golejats d’aquesta temporada en el futbol altempordanès, amb la seva quinzena edició. Enguany, la gala se celebrarà a La Cate de Figueres el pròxim dijous 11 de juny, a partir de dos quarts de vuit del vespre. Els premis són organitzats per EMPORDÀ i Prensa Ibérica, amb el patrocini de Garatge Sala. Hi haurà divuit guardons en nou categories diferents. Consulta tots els guanyadors d'enguany en aquesta notícia. L'entrada és lliure, amb l'espai limitat, i pots fer la inscripció en aquest enllaç.
Arnau Marcè pertany al selecte grup de futbolistes que aconsegueixen aixecar l'Amos de l'Àrea en la seva primera temporada com a amateur. El porter del Peralada B ha anat de menys a més, ha jugat la major part dels partits de la segona volta i, gràcies a això, ha arribat als partits necessaris per a optar al guardó. Ha encaixat 14 gols en 16 partits: un excel·lent coeficient de 0,87 gols per partit que supera per només tres centèsimes el de Sergio Feria, de l'Empuriabrava-Castelló, que ha rebut 24 gols en 26 partits i mig (0,90).
Quina ha estat la seva trajectòria, per quins equips ha passat?
Vaig començar jugant a la Penya Unionista Figueres, des dels tres anys fins a l'últim any d'aleví, quan vaig anar al Peralada. Des de llavors, sempre he jugat allà: l'últim any de futbol 7 i tota l'etapa de futbol 11. Nou temporades completes.
Ha estat el seu primer any com a amateur. Com ha viscut aquest pas des del juvenil cap al filial?
Em va costar, al principi. Érem tres porters i a la primera volta només vaig jugar cinc partits. Després, quan vaig anar entrant, ja em va anar més bé.
Com va acabar aconseguint la titularitat?
Entrenava sempre, i crec que entrenava bé. L'entrenador em va donar l'oportunitat, em va anar bé i vaig començar a jugar més.
"He jugat al Peralada nou temporades completes, des de l'últim any de futbol 7"
I com s'ha sentit, en l'àmbit individual, en aquesta segona en la qual ha jugat la majoria dels partits?
Ha estat una temporada bastant bona. També ha ajudat molt la defensa de l'equip, que ha estat molt bé. Hem estat el segon equip menys golejat de la lliga.
Com es definiria com a porter? Quines són les seves principals qualitats?
Jo diria que són l'agilitat i el bon joc de peus. També prenc bones decisions.
Com ha notat la Tercera Catalana?
Molt competitiva. Costa guanyar; pots perdre contra els de baix i després guanyar contra el segon, com ens ha passat. Hi ha bons equips i bons jugadors.
"Som un equip molt jove i ens falta experiència: al començament ens va costar molt i només vam fer un punt en els primers tres partits, però al final hem complert l'objectiu d'estar entre els cinc primers"
Han estat quarts en el primer any després de l'ascens, especialment gràcies a una gran millora en la segona volta.
L'objectiu era quedar entre els cinc primers i crec que hem fet molt bon any. Som un equip molt jove i ens falta experiència: al començament ens va costar molt i només vam fer un punt en els primers tres partits, però al final hem complert l'objectiu.
De cara l'any vinent, què té pensat fer i com afronta la temporada el Peralada B?
La meva intenció és quedar-me, però encara no he parlat amb l'entrenador. Col·lectivament, volem tornar a ser a dalt i lluitar pel play-off, per a pujar. Aquest és l'objectiu, no sé si ja per a l'any vinent o per d'aquí a uns anys.
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