Amos de l'Àrea
Sergi Llach, 38 gols i un Amos de l'Àrea que retornen l'Empuriabrava-Castelló a Segona Catalana
El davanter de l'Armentera s'ha destapat com a golejador al costat de Pol Compte, amb qui ha format un duet d'atacants temible i clau per a l'ascens
Inscriu-te per a la gala de l'11 de juny (19:30 hores) en aquest enllaç
Tornen els Amos de l’Àrea, els premis que reconeixen els màxims golejadors i els porters menys golejats d’aquesta temporada en el futbol altempordanès, amb la seva quinzena edició. Enguany, la gala se celebrarà a La Cate de Figueres el pròxim dijous 11 de juny, a partir de dos quarts de vuit del vespre. Els premis són organitzats per EMPORDÀ i Prensa Ibérica, amb el patrocini de Garatge Sala. Hi haurà divuit guardons en nou categories diferents. Consulta tots els guanyadors d'enguany en aquesta notícia. L'entrada és lliure, amb l'espai limitat, i pots fer la inscripció en aquest enllaç.
Sergi Llach havia guanyat el seu únic Amos de l'Àrea l'any 2021, a Segona Catalana i amb l'Empuriabrava-Castelló. Aquell any va fer 7 gols. Poc s'imaginava que, cinc anys més tard, multiplicaria per més de cinc cops aquesta xifra per aixecar el seu segon premi. El de l'Armentera, autor de 38 gols en 28 partits, ha estat el màxim golejador dels de l'Aeròdrom, campions de Tercera Catalana. Ha compartit davantera amb Pol Compte i junts han firmat un total de 64 gols.
Per quins equips de futbol ha passat?
Vaig començar al Sant Pere Pescador. D'aleví vaig fitxar pel Figueres i vaig jugar-hi dos anys. Vaig estar diversos anys sense jugar a futbol i en l'últim any de juvenil vaig tornar a tenir-ne ganes i vaig tornar a començar al Sant Pere. Hi vaig jugar tres anys entre juvenil i primer equip. Després, l'Albert (Albert) em va trucar per venir aquí a Empuriabrava, a Segona Catalana. El primer any a Empuriabrava va ser el 2019.
Com es definiria com a davanter?
Soc ràpid i m'agrada córrer a l'espai. De cara a porteria hi ha hagut anys que he estat més encertat i d'altres que menys. Aquest any sí que ho he estat.
"Jugar al costat d'en Pol Compte et posa les coses molt fàcils, i a més a més ens entenem molt bé perquè fa molts anys que juguem junts"
S'esperava, així doncs, fer tants gols?
No, mai n'havia fet tants. Aquest any he tingut la sort de tenir una plantilla molt completa que ha fet que poguéssim arribar més a l'àrea i, per tant, he tingut més oportunitats.
Ha jugat de davanter centre?
Jugàvem en Pol (Compte) i jo. Sempre havia jugat més d'extrem, però en els últims anys, com que en Pol estava molt sol a dalt, l'entrenador va decidir posar dos davanters. Aquest canvi ja va començar la temporada passada.
"Aquest any he tingut la sort de tenir una plantilla molt completa que ha fet que poguéssim arribar més a l'àrea i, per tant, he tingut més oportunitats"
Entenc que s'ha adaptat a la perfecció a aquesta nova posició.
El canvi m'ha anat molt bé. Jugar al costat d'en Pol Compte et posa les coses molt fàcils, i a més a més ens entenem molt bé perquè fa molts anys que juguem junts.
Aquest any li ha arrabassat el premi, tot i que ell ha fet 26 gols.
En els entrenaments sempre hi ha la broma del "si m'espavilo, t'atrapo". Ho portem bé, amb humor. És una sort jugar amb ell. És el jugador amb qui m'he fixat més, ja que ha jugat en categories força més altes, i és el qui m'ha ensenyat moviments, la manera de moure'm en el camp com a punta...
Es quedaria amb algun gol en concret d'aquesta temporada?
El que vaig fer contra el Bellcaire, el rival que ens seguia des de més a prop. Va ser un dels més importants de la temporada.
"Fa set anys que soc aquí i la idea és continuar. Fa anys que mantenim el mateix bloc amb només alguns retocs. Hi ha bon grup i tenim pensat competir a Segona"
Aquest any han estat líders des del principi fins al final. Com vau encarar aquesta temporada, i què ha fet que fos tan bona?
L'objectiu era l'ascens, no t'enganyaré. Veníem d'un any molt dur, de perdre la final del play-off a Vilanova del Vallès. Aquest estiu l'Albert va fer els deures, va incorporar tres o quatre jugadors que ens han donat un plus a la plantilla. Des del principi hem competit, hem estat constants i hem estat amunt.
Com va ser el moment de certificar l'ascens?
Va ser un partit dur, un derbi contra els Esplais. Ens va costar i vam començar perdent, però vam poder remuntar el partit. Va ser molt especial.
De cara a l'any vinent, quins plans té vostè com a jugador i l'Empuriabrava com a equip?
Fa set anys que soc aquí i la idea és continuar. Fa anys que mantenim el mateix bloc amb només alguns retocs. Hi ha bon grup i tenim pensat competir a Segona.
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