Amos de l'Àrea
Els Amos de l'Àrea reconeixeran la trajectòria de Romà Brusés, l'incombustible líder del Selvatans
Inscriu-te per a la gala de l'11 de juny (19:30 hores) en aquest enllaç
Tornen els Amos de l’Àrea, els premis que reconeixen els màxims golejadors i els porters menys golejats d’aquesta temporada en el futbol altempordanès, amb la seva quinzena edició. Enguany, la gala se celebrarà a La Cate de Figueres el pròxim dijous 11 de juny, a partir de dos quarts de vuit del vespre. Els premis són organitzats per EMPORDÀ i Prensa Ibérica, amb el patrocini de Garatge Sala. Hi haurà divuit guardons en nou categories diferents. Consulta tots els guanyadors d'enguany en aquesta notícia. L'entrada és lliure, amb l'espai limitat, i pots fer la inscripció en aquest enllaç.
Aquest 2026, els Amos de l'Àrea reconeixeran la trajectòria de Romà Brusés, tota una llegenda del futbol altempordanès. No hi ha camp de la comarca on no es conegui el jugador i fundador del Club Futbol Selvatans. El club de la Selva de Mar compleix enguany el seu vintè aniversari mentre remodela, sota la direcció del mateix Romà Brusés, el seu icònic camp de futbol.
Amb quaranta-vuit anys Brusés continua donant guerra dins els terrenys de joc, i aquest mes de maig va disputar el primer play-off d’ascens de la seva carrera. Té previst continuar tant temps com pugui. "Quan vam fundar el club tothom deia que duraríem dos anys, i mira ara...", recorda ara. El Selvatans, un habitual i carismàtic conjunt de Quarta Catalana, fins i tot va assolir un històric ascens l'any 2022. Aquella temporada Brusés va fer 28 gols.
Està vinculat al futbol amateur de l’Alt Empordà des dels catorze anys, quan va començar a jugar al Port de la Selva. Al llarg de la seva trajectòria ha passat per diversos equips de la comarca com el Vilafant, el Vilabertran, l'Agullana, el Viladamat i el Llançà. Va aconseguir ser màxim golejador de la seva categoria en diferents etapes de la seva carrera, tant amb els Selvatans com amb l’Agullana
L'any 2006 va impulsar la creació dels Selvatans de la Selva de Mar, juntament amb Toni Martínez García, en Vic, i Pep Marés, que va ser una peça fonamental en tota la part administrativa i organitzativa del club.
Subscriu-te per seguir llegint
- Niño Becerra alerta del desajust de les pensions: 'Les expectatives d’ingressos no sembla que puguin sostenir el sistema de pensions amb el qual convivim
- Viu amb un avi de 102 anys i fa sis anys que no paga lloguer per una decisió que pocs entenen
- Canvis en el permís de conduir a partir de 2026: la norma de la DGT que afecta els conductors nascuts entre 1956 i 1961
- Ni Cadaqués, ni el Port de la Selva: aquest és el poble de l'Empordà que ha enamorat Susanna Griso
- Ja és oficial: adeu als ciclistes dels vorals de les carreteres després de la nova ordenança viària publicada al BOE
- Aquests són els dos hospitals públics catalans que es colen en el top 50 del món: destaquen pels seus serveis i tecnologia
- L'alcaldessa de Pont de Molins cessa un regidor del govern acusant-lo 'd'abús de poder' per utilitzar una sala municipal
- L'Ajuntament de Figueres fa un pas endavant per construir la segona biblioteca i el nou arxiu al Parc de les Aigües