Amos de l'Àrea
Segon Amos de l'Àrea consecutiu per a Florian Padrós, el guardià de Les Forques
El de Darnius ha encaixat 17 gols en 15 partits amb la Jonquera i aixeca, així, el trofeu a Quarta Catalana
Inscriu-te per a la gala de l'11 de juny (19:30 hores) en aquest enllaç
Tornen els Amos de l’Àrea, els premis que reconeixen els màxims golejadors i els porters menys golejats d’aquesta temporada en el futbol altempordanès, amb la seva quinzena edició. Enguany, la gala se celebrarà a La Cate de Figueres el pròxim dijous 11 de juny, a partir de dos quarts de vuit del vespre. Els premis són organitzats per EMPORDÀ i Prensa Ibérica, amb el patrocini de Garatge Sala. Hi haurà divuit guardons en nou categories diferents. Consulta tots els guanyadors d'enguany en aquesta notícia. L'entrada és lliure, amb l'espai limitat, i pots fer la inscripció en aquest enllaç.
Tot i que només té vint-i-un anys, el darniuenc Florian Padrós té ganes d'acumular trofeus dels Amos de l'Àrea. Si l'any passat va ser el porter menys golejat de Tercera Catalana, amb el Base Roses, aquest any suma el segon guardó consecutiu amb el campió de Quarta, la Jonquera. Ha alternat la porteria amb David Llosa, però només ell ha superat el 50% de partits necessari per a optar al premi. Ha encaixat 17 gols en 15 partits jugats (coeficient d'1,1) i ha batut, així, els 20 gols en 17 partits (coeficient d'1,18) de Sergio Cala, del Vilamalla.
Quina ha estat la seva trajectòria en el futbol?
Vaig començar jugant a futbol amb nou anys, a Vilamalla. Vaig passar l'etapa infantil a Navata, vaig anar al PUF, vaig tornar a Navata i en edat juvenil em va cridar el Figueres. A l'etapa sènior vaig jugar a la Jonquera i quan no es va fer equip a Segona Catalana vaig anar amb el Base Roses a Tercera. Finalment, m'he adonat que aquí a la Jonquera estic com a casa.
Com ha viscut aquesta tornada a la Jonquera?
Havia coincidit amb un company, a la resta no els coneixia, però el grup ha estat molt i molt bé. Més o menys, tots som de la Jonquera o dels pobles del voltant.
"M'he adonat que aquí a la Jonquera estic com a casa"
Quines diria que són les seves principals qualitats com a porter?
Diria que la meva principal virtut són les pilotes aèries, ja que tinc força cos i soc alt. En els córners i les faltes laterals solc sortir força, no em fa por.
En l'apartat individual, com valora la seva temporada?
Vaig començar molt bé físicament i a poc a poc vaig notar que el meu nivell baixava una mica. Vaig estar treballant fins que al final de temporada vaig remuntar.
"La meva principal virtut són les pilotes aèries, ja que tinc força cos i soc alt"
Com ha estat el fet de repartir-vos la porteria entre dos porters?
Bé; amb l'altre porter ens entenem molt bé i mai hi ha hagut cap problema.
Preveia una xifra de gols encaixats com la que ha acabat tenint? S'havia marcat algun objectiu concret?
El meu objectiu era ajudar tant com pogués. M'esperava una xifra semblant a la que he tingut, potser uns tres o quatre gols menys dels que he encaixat.
Té pensat continuar a la Jonquera l'any vinent? I, en cas que sí, es marcarà alguna xifra?
Sí, continuaré amb l'equip a Tercera Catalana. M'agradaria tenir una xifra de gols encaixats com la que vaig tenir l'any passat a la mateixa categoria (15 gols en contra en 16 partits jugats).
"M'esperava una xifra semblant a la que he tingut, potser uns tres o quatre gols menys dels que he encaixat"
Quines han estat les claus de l'ascens directe de la Jonquera?
Sobretot, els entrenaments. Sempre hi érem quasi tots i això ens ha ajudat, físicament estàvem per sobre i això, a Quarta Catalana, marca la diferència.
Quina diria que és la seva millor parada d'aquesta temporada?
Va ser en un dels primers partits de lliga, aquí a la Jonquera. Guanyàvem per un gol contra l'Espolla, després que em marquessin de penal. Vaig tenir un u contra u a l'àrea petita, el vaig parar i en el contraatac vaig marcar i vam sentenciar el partit. També diria que va ser el meu millor partit.
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