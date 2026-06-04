Primera Catalana
Pedro del Campo, un retorn il·lusionant per a inaugurar el mercat de fitxatges del Figueres
El migcampista, format al planter unionista, torna a Vilatenim després de marxar-ne el 2017
El primer fitxatge de la Unió Esportiva Figueres és un retorn il·lusionant: el de Pedro del Campo, que jugarà a Vilatenim nou anys després de marxar-ne. L'alta del migcampista és la primera incorporació oficial de la Unió per a la pròxima temporada 2026/2027.
L'anunci arriba un dia després que el figuerenc anunciés la seva marxa de l'Olot. Del Campo va firmar pels de la Garrotxa l'estiu de 2017. Hi ha jugat set temporades en dues etapes dividides per una estada de dos anys al Nàstic de Tarragona.
El capítol de renovacions, en marxa
Tot i que el primer fitxatge s'ha anunciat aquest dijous al vespre, ja fa uns quants dies que la Unió fa oficials les primeres renovacions i baixes per a l'any vinent. De moment, se sap que continuarà el capità Albert Genís, que disputarà la seva cinquena temporada consecutiva al primer equip; Miguel Rodríguez, que repetirà després d'arribar l'estiu passat, i Zou Moustakim, que iniciarà el seu quart curs com a unionista.
Per contra, no continuaran Hassan Doumbouya i Oriol Argelés.
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