Graviteo Urban Sports Festival
De l’esport de nínxol al fenomen mundial: el Circuit de Barcelona-Catalunya, nou escenari de l’auge de l’escalada
Barcelona acollirà al juliol el Campionat d’Europa de Búlder i la Copa d’Europa de Velocitat dins del GRAVITEO Urban Sports Festival, un esdeveniment que reflecteix el creixement internacional de l’escalada
Javier Nieto
El Circuit de Barcelona-Catalunya obrirà les seves portes del 17 al 19 de juliol per acollir un dels fenòmens esportius que més ha canviat en l’última dècada: l’escalada. El que durant anys va ser percebut com una disciplina molt vinculada a comunitats especialitzades ha acabat convertint-se en un esport amb abast internacional capaç de connectar competició, cultura urbana i noves generacions.
Aquest creixement quedarà reflectit al GRAVITEO Urban Sports Festival, un esdeveniment que reunirà a Montmeló competicions internacionals i nacionals d’esports urbans i outdoor en un format obert al públic i gratuït mitjançant inscripció prèvia i entrada digital. Dins d’aquesta proposta, l’escalada tindrà un paper protagonista amb dues grans cites continentals: el Campionat d’Europa de Búlder (World Climbing Europe Championship Boulder) i la Copa d’Europa de Velocitat (World Climbing Europe Series Speed).
Barcelona entra al mapa continental de l’escalada
La cita de Barcelona formarà part del calendari oficial europeu de World Climbing durant el 2026, al costat de seus repartides per països com França, Itàlia, Àustria, Suïssa o Alemanya, dins d’una temporada que reuneix algunes de les principals competicions continentals d’escalada. Que una competició europea d’escalada arribi al Circuit de Barcelona-Catalunya explica també fins a quin punt ha evolucionat aquest esport. Tradicionalment associada a entorns naturals o espais molt especialitzats, avui la disciplina troba nous escenaris capaços d’apropar-la a públics més amplis i convertir cada prova en una experiència compartida.
L’escalada fa anys que creix dins i fora de la competició. L’expansió dels rocòdroms urbans, l’augment de proves internacionals i la seva capacitat per connectar amb noves generacions han ampliat l’abast d’una disciplina que ja forma part del panorama esportiu global. En aquest context apareixen propostes com GRAVITEO, que integren competició d’elit amb espais oberts al públic i una experiència més àmplia al voltant de l’esport.
Dues disciplines, dues maneres de viure l’escalada
El format reunirà dues modalitats tan populars com diferents. El búlder posarà el focus en la tècnica, la creativitat i la força sobre blocs de poca alçada sense corda, on cada moviment obliga a resoldre el recorregut gairebé com si fos un repte físic i mental. La velocitat, en canvi, oferirà una competició completament diferent: ascensions explosives sobre una paret oficial de 15 metres on cada intent es decideix en només uns segons i on la precisió i la capacitat de reacció marquen la diferència.
Dues maneres oposades d’entendre l’escalada que ajuden a explicar per què aquest esport ha aconseguit ampliar tant el seu impacte internacional en tan poc temps.
Una experiència que va més enllà del mur
La incorporació d’ambdues competicions també reflecteix cap a on evolucionen molts grans esdeveniments esportius. A GRAVITEO, l’esport no es planteja com una successió aïllada de proves, sinó com un espai on diferents disciplines conviuen durant diversos dies dins d’un mateix recinte. Qui assisteixi al Circuit de Barcelona-Catalunya podrà seguir una semifinal de búlder i, minuts després, acostar-se a una zona d’skateboarding, descobrir noves disciplines, recórrer les diferents activacions o compartir l’ambient general del festival.
El recinte funcionarà tant com a seu esportiva com a punt de trobada obert al públic. Aquesta convivència entre comunitats diferents és precisament una de les claus que també explica el creixement recent de l’escalada: aficionats que arriben per altres disciplines i acaben descobrint un esport que mai no havien seguit abans.
Horaris i programació de l’escalada a GRAVITEO
Copa d’Europa de Velocitat
Divendres 17 de juliol
• Pràctica de velocitat — 16:00 a 17:00
• Classificatòries de velocitat (femenina i masculina) — 17:30 a 18:30
• Finals de velocitat (femenina i masculina) — 19:00 a 20:00
Campionat d’Europa de Búlder
Dissabte 18 de juliol
• Classificatòria masculina de búlder — 08:30 a 14:45
• Classificatòria femenina de búlder — 16:30 a 21:45
Diumenge 19 de juliol
• Semifinals masculina i femenina de búlder — 10:00 a 12:30
• Presentació dels finalistes i període d’observació — 16:00
• Final masculina de búlder — 16:20 a 17:20
• Final femenina de búlder — 17:45 a 18:45
La celebració del Campionat d’Europa de Búlder i la Copa d’Europa de Velocitat a GRAVITEO reflecteix un canvi que va més enllà de la mateixa competició. L’escalada continua ampliant fronteres, conquerint nous espais i apropant-se a públics que fa uns anys semblaven llunyans. Aquest estiu, un d’aquests escenaris serà precisament el Circuit de Barcelona-Catalunya.
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