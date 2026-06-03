Vela
Gerard Marín, regatista: "La classe Moth et fa tenir sensacions que no tens amb cap altre vaixell"
El figuerenc, de 44 anys, és un dels regatistes més experimentats de la comarca. Entrena i competeix amb el Club Nàutic l’Escala i està a punt de participar en el Campionat Europeu de classe Moth que organitzarà l’entitat que representa. Es disputarà entre el 7 i el 13 de juny. Marín, que valora retirar-se un cop acabi aquesta competició, buscarà sumar una victòria més per a engrandir un palmarès destacat dins el món de la vela.
Abans de res, em pot explicar una mica la seva trajectòria i la seva vinculació amb l’esport de vela?
Vaig començar a Roses quan tenia sis anys. Soc de Figueres, però estiuejava a Roses i ara fa més de vint anys que visc a l’Escala. Vaig començar a Roses amb Optimist i, quan tenia catorze anys, el club es va dissoldre i vaig venir a l’Escala amb la classe Europa, on vaig estar cinc anys. Després vaig fer la modalitat de 470 durant dues o tres temporades, i des d’allà vaig saltar a la vela oceànica. Vaig fer dues Mini Transat i amb vint-i-nou anys vaig fer una volta al món. Després vaig tornar a l’Europa perquè es va organitzar un Mundial aquí, a l’Escala. Més tard vaig estar uns tres o quatre anys parat, vaig tenir dues criatures i no tenia temps. Fins que va arribar un moment que en Marc Verdaguer, l’altre company del club que té Moth, va començar a navegar amb aquesta embarcació, jo ho vaig veure molt ben parit i m’hi vaig posar.
"La classe Moth és lliure i per això s’ha arribat a una embarcació que vola i no té restriccions"
Quan va ser això?
Aquest serà el quart estiu que faig classe Moth, va ser el 2023 l’any que vaig comprar l’embarcació. Aquesta serà probablement també l’últim estiu, perquè és una classe molt exigent: s’ha d’entrenar molt, és molt dura físicament i també s’està posant impossible pel que fa a l’economia.
Per què és més exigent la classe Moth que altres modalitats?
Bé, al final totes són exigents: quan fas una competició, has de tenir el material molt ben preparat i invertir-hi moltes hores. Però sí que és veritat que és una classe més complexa. En classe Europa, si has fet un curs de vela i t’hi poses, en dos anys pots accedir a un vaixell gran. Un Moth necessita molta més preparació i molt més nivell. Una persona no pot començar a navegar i agafar un Moth al cap de poc temps.
Per què calen tants anys al darrere?
Perquè estàs volant. El tema de l’equilibri i la connexió entre el regatista i l’embarcació és molt exigent. En un altre vaixell que no voli, si vas a destemps en una maniobra et sortirà més malament, però l’acabaràs. Aquí, si vas a destemps, bolques. Tens una mà al timó i l’altra a l’escota, i no pots deixar anar res. Vas molt de pressa. En una embarcació normal deixes anar l’escota, et poses de cara al vent i pares. En aquest, com que estàs volant, les parades són molt més complexes.
"Les regates de classe Moth, amb uns trenta-cinc o quaranta vaixells, són molt interessants de veure"
Què el va atrapar de la classe Moth, especialment en comparació amb tot allò que havia fet abans?
És una classe superràpida i et fa tenir sensacions que no pots tenir amb qualsevol altra embarcació. Quan surts un dia amb molt de vent en un vaixell no volador, físicament et cansa molt. En aquest, un cop voles, la fricció es fa molt petita. Faci més o menys vent, la sensació que et dona el Moth és molt més agraïda.
Ara bé: tal com ha dit, abans ha d’arribar a dominar-ho.
La part desagraïda és que fins que no arribes a dominar-ho costa molt. Pensa que potser fins al cap d’un any no vaig ser capaç de fer la primera virada volant. En una embarcació normal el primer dia ja vires. Ara puc dir que en faig potser un 80%, però encara no les faig totes.
Diu que segurament serà el seu últim estiu fent classe Moth. Té pensat què vindrà després?
Ja està, ja he acabat. Segurament s’acabarà perquè és molt difícil mantenir el ritme econòmic. Quan et planteges una competició és per competir, i si no tens les eines no té cap sentit. I ara ja no les tindré: el meu vaixell ja té quatre anys, l’evolució és molt ràpida i canviar-lo tampoc em ve de gust. He competit molts anys en moltes coses, trobo que aquest projecte és molt xulo i l’embarcació és molt potent, i no crec que trobi un projecte similar a aquest ara mateix.
Per a poder competir necessitaria, així doncs, renovar el seu vaixell?
La classe Moth és lliure. La gràcia d’aquesta modalitat és que no hi ha hagut normes i per això hem arribat fins aquí: a una embarcació que vola i que no té restriccions.ç
És la modalitat de vela més experimental?
Hi ha dos tipus de classes: les que estan molt restringides, amb normes molt estrictes, i les classes Open. Això vol dir que hi ha unes normes, però molt petites, i a partir d’aquí... Fes el que vulguis. Gràcies a aquesta llibertat s’ha aconseguit un vaixell superràpid, increïble. La base de la Copa Amèrica i dels vaixells voladors ve de la plataforma del Moth. Aquesta classe havia tingut una evolució relativament controlada fins fa quatre anys i ara ha passat a ser com un banc de proves. Això ha fet que la classe Moth evolucioni molt ràpidament, amb molts dissenys i materials nous, i també que s’hagi disparat econòmicament.
Quant pot costar una d’aquestes embarcacions?
En pots trobar de segona mà per 4.000 euros, i de fins a 70.000 euros si vols un vaixell per anar a guanyar. Són xifres molt altes.
En aquest pròxim Europeu hi haurà restriccions? Qui té el vaixell més car té avantatge?
No és suficient tenir la millor embarcació, perquè també s’ha de saber fer anar. Hi ha gent que té economia per tenir el millor vaixell, però potser no té prou temps o no té la capacitat encara per a competir per l’Europeu.
"En Moth s’ha d’entrenar molt, és dur físicament i s’està posant impossible econòmicament"
En el seu cas, com ha competit en classe Moth?
He fet molt poques regates amb Moth, tot i portar tres anys. Havia d’anar al Mundial l’any passat, però em vaig lesionar i no hi vaig poder anar. Encara no he fet regates d’un nivell alt.
S’ha plantejat algun objectiu per a l’Europeu?
Gaudir. Ara mateix no tinc referències. El fet de no tenir ja l’última generació fa que hi vagi més relaxat. Veurem què passa.
Tot i això, està entrenant moltes hores. Com ho està preparant?
Totes les competicions que intento abordar les intento fer al màxim nivell. A partir d’aquí, els límits ja me’ls posaran els altres regatistes. La meva mentalitat és fer el màxim possible i, si puc guanyar alguna prova, ho intentaré. És molt difícil, però dependrà molt de la gent que vingui.
Què li diria a algú que no conegui la classe Moth i vingui a veure l’Europeu a l’Escala?
Crec que és una regata molt interessant de veure. La vela fins al dia d’avui no s’ha seguit gaire en l’àmbit televisiu, perquè és molt difícil d’entendre i visualment no crida l’atenció. L’evolució que ha fet la Copa Amèrica amb vaixells voladors per cridar l’atenció del públic fa que ara sigui el moment més interessant. Un esdeveniment així, amb uns trenta-cinc o quaranta vaixells, crec que serà bonic de veure. Les sensacions que pot transmetre aquesta embarcació visualment són molt cridaneres.
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