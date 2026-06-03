Ewa Pajor, golejadora del Barça femení: "Viure a Barcelona m’ha obert com a persona i com a futbolista"
Ewa Pajor: La davantera fa balanç de la temporada dies després de guanyar la seva primera Champions i segellar el pòquer de títols. La polonesa valora l’adeu d’Alexia Putellas, que la va deixar molt tocada
Laia Bonals
Arriba tres minuts abans a l’entrevista. Sempre disciplinada i puntual, amb una professionalitat absoluta davant la feina pròpia i la dels altres. Ewa Pajor (Uniejów, Polònia, 1996) sempre porta un somriure posat i, observadora, sempre és present en el que viu. Per això, quan a Oslo va aconseguir la seva primera Champions en la seva sisena final europea, va buscar a la grada la seva família. La seva feina dura i disciplina l’havien portat fins allà, però ells l’havien recolzat des de ben petita quan va créixer en un llogarret al seu país.
Han sigut uns dies molt emocionants. ¿Com està?
Vam guanyar la Champions i va ser molt bonic. Estava molt contenta perquè no va ser un camí fàcil. Vam creure com vam jugar, en el que vam fer abans del partit i tota la temporada. Però dos dies després Alexia va prendre la decisió d’anar-se’n del Barça, igual com Mapi i Ona. La realitat és que vam viure un dia molt bonic però després ens vam posar molt tristes per elles.
En el comiat d’Alexia al Camp Nou, vostè estava trencada.
Va ser un moment molt trist. Però la vida és així. Evidentment, volia que totes es quedessin, tant Alexia com Mapi i Ona. Han sigut uns dies difícils. Per a mi, Alexia va canviar el futbol, no només a Espanya, sinó arreu del món. I no només el futbol, crec que ella va canviar la ment de l’esport femení. I això és una cosa gran, i per a mi va ser un gran privilegi ser aquí tot i que només hagin sigut dos anys, però estic feliç d’haver jugat amb Alexia.
Parlant de la final, si li pregunto per Oslo, ¿què és el primer que li passa pel cap?
Emoció. Per a nosaltres va ser molt emocional. Per a mi especialment, perquè vaig guanyar per primera vegada amb aquest club, amb aquest gran equip, i amb els nostres amics, amb la nostra família. La meva família també va ser allà per primer cop per a la final de la Champions i va ser un dia especial.
Era la primera que guanyava després de jugar cinc finals. ¿Com la va preparar aquesta vegada?
Sí, havia jugat abans cinc finals, les vaig perdre totes amb el meu antic equip i també una amb el Barcelona, però en vaig aprendre molt, d’aquests partits. Per descomptat, després dels partits vaig estar molt trista i va ser un moment molt difícil per a mi, però també estava agraïda per jugar en aquest equip i tenir una altra oportunitat per jugar una altra final. Després de perdre les cinc finals, vaig pensar amb el meu psicòleg què podíem fer millor. I hi vam trobar petites coses.
I va marcar dos gols...
No estava enfocada a haver de marcar o no. Estava enfocada des del primer minut a ajudar les meves companyes. Per descomptat, soc la davantera i vaig tenir dues grans oportunitats en la primera meitat. Òbviament vull ajudar el meu equip amb gols, amb assistències, però també a treballar molt al camp. Això també per a mi, a la meva ment sempre és: "Ewa, dona-ho tot per al teu equip, que després del partit puguis dir-te a tu mateixa: ok, ho has donat tot per a aquest partit». I quan no vaig marcar en aquestes dues bones oportunitats, va venir Alexia en el descans i em va dir: "Ewa, no hi ha problema, potser en la segona meitat en tens una i marques». I després de marcar el gol, va venir i em va dir: "¡T’ho vaig dir, t’ho vaig dir!». Va ser un moment bonic per a mi.
El seu nom és un dels favorits per a la Pilota d’Or.
El meu objectiu per a aquesta temporada era guanyar-ho tot amb l’equip.
Vostè és molt familiar, tot i que té la família molt lluny.
Cada dia ens enviem missatges, parlem junts, perquè tinc tres germanes i un germà, som una gran família. I volem estar en contacte cada dia, perquè és molt important per a nosaltres. No poden venir a veure’m gaire perquè tenen les seves famílies i les seves coses, però en l’aturada al desembre o després de la temporada sempre veuré la meva família per passar temps amb els meus pares, amb els nens de les meves germanes...
Les seves companyes la defineixen sempre amb un somriure a la cara i com la persona més professional i treballadora que coneixen.
És molt bonic que elles parlin així de mi. No soc aquest tipus de persona que parla massa. Soc molt fàcil, molt tranquil·la. I el que vull mostrar és que la feina dura és la meva ètica. Tinc la disciplina i aquesta soc jo. Penso que sense això no seria aquí ara i això em dona la força. La disciplina també és la meva llibertat, perquè em sento així.
No és senzill tenir-la cada dia.
Això és el que m’agrada i és el que vull fer. Per descomptat, també hi ha coses que faig sense la disciplina, coses que faig quan no estic pensant en el futbol. Disfruto la vida aquí a Barcelona, m’encanta anar a la platja, perquè m’encanta el silenci. I també vaig a la ciutat, que és bonica, el clima és bo i vull disfrutar això. Tinc un gos i vull passar el temps amb ell. També m’agrada ser a casa, llegir, anar una mica en bici...
¿Com ha canviat des que va arribar a Barcelona?
Viure a Barcelona m’ha obert com a persona i m’ha obert com a futbolista, perquè és una cosa especial ser aquí. Penso que després d’aquests dos anys soc una persona millor i vaig aprendre molt de les jugadores amb qui estic jugant. Entenc més el futbol.
I la temporada vinent, ¿què?
Sense Alexia, Mapi i Ona serà diferent, però volem millorar per lluitar per títols una altra vegada. Ara ens toca descansar i carregar les bateries.
Si repetim aquesta entrevista la temporada que ve, ¿de què creu que estarem parlant?
Del cas d’haver guanyat una altra Champions. Pot ser especial perquè la final es jugarà a Varsòvia, a Polònia, i sé que l’equip lluitarà per guanyar-la. En el meu cas, lluitarem també per la primera Copa del Món per a Polònia. Per descomptat, serà molt difícil.
Subscriu-te per seguir llegint
- Aquests són els dos hospitals públics catalans que es colen en el top 50 del món: destaquen pels seus serveis i tecnologia
- Canvis en el permís de conduir a partir de 2026: la norma de la DGT que afecta els conductors nascuts entre 1956 i 1961
- Ni Cadaqués, ni el Port de la Selva: aquest és el poble de l'Empordà que ha enamorat Susanna Griso
- La UE canvia les normes a partir del juliol i la DGT confirma dos nous dispositius obligatoris
- Canvi de temps: l'arribada d'una massa d'aire fresc provocarà un descens de les temperatures a partir de dimarts
- Ja és oficial: adeu als ciclistes dels vorals de les carreteres després de la nova ordenança viària publicada al BOE
- Maite Gassó, directora creativa de Lola Casademunt: “Ara la meva mare tornarà a la Llotja per la porta gran”
- Una dosi única de psilocibina deixa empremta al cervell un mes després