Repte ciclista
Els empordanesos Mario Rabell i Lluís Puigbert pedalen junts 700 quilòmetres en 48 hores per a una bona causa
Els dos ciclistes Màster 50 van completar la prova Madrid-Barcelona de Pedalma en record de l’amic Francesc Ferrer i amb el maillot de l’Associació Ginkgo
Els ciclistes empordanesos Mario Rabell (Roses, 1969) i Lluís Puigbert (Figueres, 1968) han completat junts un repte d’ultradistància entre Madrid i Barcelona amb un component esportiu, emocional i solidari. Tots dos, corredors de la categoria Màster 50, van participar del 29 al 31 de maig en la prova Madrid-Barcelona, organitzada per Pedalma, una travessa ciclista de 700 quilòmetres i 7.500 metres de desnivell acumulat.
La prova, considerada un esdeveniment d’ultraciclisme sense assistència, uneix Madrid amb Barcelona a través de carreteres secundàries i obliga els participants a gestionar l’esforç, l’orientació, el descans i l’alimentació durant moltes hores de bicicleta. En el cas de Rabell i Puigbert, el repte va acabar al Tibidabo, després de 48 hores de pedalada i d’una experiència que posava a prova tant la resistència física com la fortalesa mental.
Més enllà de la dificultat esportiva, els dos ciclistes van afrontar la Madrid-Barcelona amb una motivació molt especial: “ho vam fer per a recordar el nostre amic i també ciclista Francesc Ferrer, que va morir fa dos anys a causa d’un càncer”. Per aquest motiu, Rabell i Puigbert van córrer amb el maillot de l’Associació Ginkgo APAC del Berguedà, una entitat sense ànim de lucre formada per pacients oncològics, familiars i voluntaris que treballa per donar suport a les persones afectades per la malaltia i al seu entorn.
Era la primera vegada que Mario Rabell i Lluís Puigbert competien junts com a equip en una prova d’aquestes característiques. La complicitat entre tots dos va ser clau per superar les hores de carretera, el cansament acumulat i els moments més exigents d’un recorregut que no deixa marge a la improvisació. En aquest tipus de proves, la resistència no es mesura només en quilòmetres, sinó també en la capacitat de continuar avançant quan el cos demana aturar-se.
Antecedents d'alta volada
Puigbert ja havia demostrat experiència en reptes d’ultradistància, després d’haver completat aquests darrers anys, entre altres proves, la Race Across France, una cursa de 2.500 quilòmetres i 40.000 metres de desnivell acumulat. Ara, al costat de Rabell, ha sumat una nova fita esportiva amb accent empordanès i amb un missatge solidari de fons.
La participació dels dos ciclistes a la Madrid-Barcelona converteix el repte en alguna cosa més que una aventura esportiva. Els 700 quilòmetres entre Madrid i Barcelona van servir també per mantenir viu el record de Francesc Ferrer i per donar visibilitat a la tasca de les entitats que acompanyen les persones que conviuen amb el càncer. Una pedalada que, segons els dos protagonistes, va ser “llarga, dura i compartida” per demostrar que l’esport també pot ser una manera de fer memòria i de donar suport a una bona causa.
Subscriu-te per seguir llegint
- Canvis en el permís de conduir a partir de 2026: la norma de la DGT que afecta els conductors nascuts entre 1956 i 1961
- Ni Cadaqués, ni el Port de la Selva: aquest és el poble de l'Empordà que ha enamorat Susanna Griso
- Ja és oficial: adeu als ciclistes dels vorals de les carreteres després de la nova ordenança viària publicada al BOE
- La UE canvia les normes a partir del juliol i la DGT confirma dos nous dispositius obligatoris
- Aquests són els dos hospitals públics catalans que es colen en el top 50 del món: destaquen pels seus serveis i tecnologia
- La família de la víctima de l'assassinat masclista de Figueres: “Volem revisar amb rigor tot el que va passar aquelles 72 hores”
- L'Alt Empordà, en avís per pluges torrencials, vent i mala mar
- L'alcaldessa de Pont de Molins cessa un regidor del govern acusant-lo 'd'abús de poder' per utilitzar una sala municipal