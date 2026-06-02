Sicka, potència i joventut per a estrenar-se en el palmarès dels Amos de l'Àrea
Els 8 gols del davanter figuerenc, de dinou anys, han superat els registres d'altres companys a Primera Catalana
Tornen els Amos de l’Àrea, els premis que reconeixen els màxims golejadors i els porters menys golejats d’aquesta temporada en el futbol altempordanès, amb la seva quinzena edició. Enguany, la gala se celebrarà a La Cate de Figueres el pròxim dijous 11 de juny, a partir de dos quarts de vuit del vespre. Els premis són organitzats per EMPORDÀ i Prensa Ibérica, amb el patrocini de Garatge Sala. Hi haurà divuit guardons en nou categories diferents. Consulta tots els guanyadors d'enguany en aquesta notícia. L'entrada és lliure, amb l'espai limitat, i pots fer la inscripció en aquest enllaç.
Assane 'Sicka' Diao ha estat, segurament, la millor notícia en la part ofensiva del Figueres a Primera Catalana. El jove davanter de dinou anys ha firmat 8 gols en els 28 partits que ha jugat en el seu primer any amb continuïtat en el sènior figuerenc. Superades les lesions que van frenar-lo l'any anterior, el jugador format en el planter unionista ha tingut la confiança dels tres entrenadors que han passat per la banqueta de Vilatenim.
Quina ha estat la seva trajectòria en el futbol?
Estic al Figueres des del primer any de juvenil. Vaig anar pujant als entrenaments del primer equip i l'any passat vaig fer el salt.
Va estrenar-se l'any passat, encara com a juvenil, i aquest any ja ha jugat la majoria dels partits.
Sí, l'any passat vaig tenir una lesió, però ja l'he anat superant de mica en mica.
"El meu joc es basa en la velocitat i en córrer a l'espai"
Com es definiria com a jugador?
El meu joc es basa en la velocitat i en córrer a l'espai. També m'agrada l'u contra u.
Com valora el seu any en l'àmbit individual?
M'he notat bé, estic bastant content amb la temporada, encara que hi ha hagut moments en els quals he baixat el nivell. He acabat prou bé, tot i que penso que encara hauria pogut donar molt més. L'any que ve veurem.
Esperava ser el màxim golejador de l'equip? La cursa ha estat força igualada amb diversos companys d'equip.
No, la veritat és que no.
"He acabat prou bé la temporada, tot i que penso que encara hauria pogut donar molt més"
Quin és el millor partit que ha fet aquest any?
El primer de la temporada contra el Premià o el del Palamós i l'Argentona al seu camp. També diria la victòria per 0 a 3 al camp del Sant Jaume.
Com ha estat aquest l'últim tram de temporada, des de l'arribada de Toni Sánchez?
Bé, venia amb les seves idees i el seu estil de joc molt clar. Ens ha ajudat molt en el tema del joc, que és el que més ens faltava com a equip.
Què pensa fer, la temporada vinent, a escala individual?
Encara no sé què faré. He de parlar amb el club.
