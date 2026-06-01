El Roses City B i el Vilamalla, els últims que pugen a Tercera Catalana

Eliminen l'Agullana i el Camallera, respectivament

El Vilamalla celebra l'ascens. / Catalana Groundhopper

Roger Illa

Roses / Camallera

El Roses City B i el Vilamalla són els dos últims convidats al grup de cinc equips altempordanesos que pugen aquesta temporada a Tercera Catalana. Rosincs i vilamallencs van superar la tornada de la final contra l'Agullana i contra el Camallera, respectivament.

Va patir molt menys el City, que va encarrilar l'eliminatòria des de l'inici del partit. Arribava amb un gol d'avantatge de l'anada (1-2) i, passats 25 minuts del segon duel, ja havia augmentat aquest coixí fins als quatre gols. Sergio Soler, Martin Torrà i Carlos Muñoz van posar un 3 a 0 matiner que va deixar l'ascens del tot encarrilat. El partit va acabar en 4 a 1 per als locals, després dels gols de l'agullanenc Mohamed Reda i del rosinc Guido Rubén Vitali.

El Roses City B celebra la victòria.

El Roses City B celebra la victòria. / Roses City

El Vilamalla, per la seva banda, va completar la missió del retorn a Tercera Catalana amb una tornada patida al camp del Camallera. Els blanc-i-negres van fer bo l'empat a zero gràcies a la victòria de l'anada (2-1). Tot i que el seu rival disposava del factor camp a favor, el Vilamalla va demostrar que ha estat el millor equip del play-off del grup 2. És el tercer equip de la comarca que ascendeix des d'aquest grup, després que ho fessin el Sant Miquel de Fluvià i el Bàscara.

Més de 400 docents de les comarques gironines debaten el preacord amb Educació i demanen concreció en les mesures

Les imatges de l'assemblea de docents davant la seu de la Generalitat a Girona l'1 de juny

Els nous radars de Roses comencen a sancionar els infractors aquest dilluns, 1 de juny

Desenvolupen un prototip de test per detectar el càncer de pàncrees en minuts amb una mostra de sang

Ni Cadaqués, ni el Port de la Selva: aquest és el poble de l'Empordà que ha enamorat Susanna Griso

Shouhong Chu i Emma Hunt volen cap a l'or en velocitat a les World Climbing Series Comunitat de Madrid 2026

Canvi de temps: l'arribada d'una massa d'aire fresc provocarà un descens de les temperatures a partir de dimarts
