Quarta Catalana
El Roses City B i el Vilamalla, els últims que pugen a Tercera Catalana
Eliminen l'Agullana i el Camallera, respectivament
El Roses City B i el Vilamalla són els dos últims convidats al grup de cinc equips altempordanesos que pugen aquesta temporada a Tercera Catalana. Rosincs i vilamallencs van superar la tornada de la final contra l'Agullana i contra el Camallera, respectivament.
Va patir molt menys el City, que va encarrilar l'eliminatòria des de l'inici del partit. Arribava amb un gol d'avantatge de l'anada (1-2) i, passats 25 minuts del segon duel, ja havia augmentat aquest coixí fins als quatre gols. Sergio Soler, Martin Torrà i Carlos Muñoz van posar un 3 a 0 matiner que va deixar l'ascens del tot encarrilat. El partit va acabar en 4 a 1 per als locals, després dels gols de l'agullanenc Mohamed Reda i del rosinc Guido Rubén Vitali.
El Vilamalla, per la seva banda, va completar la missió del retorn a Tercera Catalana amb una tornada patida al camp del Camallera. Els blanc-i-negres van fer bo l'empat a zero gràcies a la victòria de l'anada (2-1). Tot i que el seu rival disposava del factor camp a favor, el Vilamalla va demostrar que ha estat el millor equip del play-off del grup 2. És el tercer equip de la comarca que ascendeix des d'aquest grup, després que ho fessin el Sant Miquel de Fluvià i el Bàscara.
Subscriu-te per seguir llegint
- Ja és oficial: adeu als ciclistes dels vorals de les carreteres després de la nova ordenança viària publicada al BOE
- Atrapat amb una càmera sota la perruca i un pinganillo perquè li dictessin les respostes de l’examen de recuperació del carnet de conduir
- Aquests són els dos hospitals públics catalans que es colen en el top 50 del món: destaquen pels seus serveis i tecnologia
- Confirmat: els joves d’entre 23 i 29 anys que visquin amb els seus pares podran rebre aquesta ajuda de 700 euros
- El jutge va bloquejar 300.000 euros als integrants de la trama dos mesos abans d’entrar al despatx de Zapatero
- Una dosi única de psilocibina deixa empremta al cervell un mes després
- Figueres ret homenatge a Salvador Fàbrega, l'heroi de la Segona Guerra Mundial recuperat de l'oblit
- “No pots abandonar el teu gos perquè no trobes pis”: el calvari d’una parella jove a l’Empordà per trobar un pis de lloguer