Bàsquet

L'Adepaf Txots acaba subcampió en la final a quatre de Primera Catalana

Supera la semifinal, però perd el duel decisiu contra l'Esparraguera B (65-70)

L'equip figuerenc ja va assegurar-se l'ascens a Copa fa prop d'un mes

L'Adepaf Txots celebra l'accés a les semifinals. / Adepaf

Roger Illa

Andorra la Vella

L'Adepaf Txots va quedar a prop, aquest cap de setmana passat, de posar la cirereta a la temporada amb el títol de campió de Primera Catalana. L'equip figuerenc va ser segon en la final a quatre celebrada a Andorra la Vella. El torneig enfrontava els primers classificats dels quatre grups de la categoria.

L'Adepaf va superar el Club Bàsquet Morell en la semifinal de dissabte (65-57). El club altempordanès va valdre's d'un 20 a 8 favorable en el darrer període per a arribar a la final. L'endemà, els de Marc Delemus van enfrontar-se a l'Esparraguera B, que venia de guanyar l'amfitrió, el filial del Morabanc Andorra. En el partit decisiu, el rival de l'Adepaf Txots va agafar distància en el marcador a partir del tercer quart i va acabar cinc punts per sobre (65-70).

Tot i no endur-se el trofeu de campió, l'Adepaf jugarà la temporada vinent a Copa Catalunya.

