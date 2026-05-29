Amos de l'Àrea
Carlos Muñoz, el mitjapunta que ha superat els trenta gols per alçar l'Amos de l'Àrea
El jugador del Roses City B ha arribat a les 32 dianes i ha batut, així, diversos davanters de la zona
Tornen els Amos de l’Àrea, els premis que reconeixen els màxims golejadors i els porters menys golejats d’aquesta temporada en el futbol altempordanès, amb la seva quinzena edició. Enguany, la gala se celebrarà a La Cate de Figueres el pròxim dijous 11 de juny, a partir de dos quarts de vuit del vespre. Els premis són organitzats per EMPORDÀ i Prensa Ibérica, amb el patrocini de Garatge Sala. Hi haurà divuit guardons en nou categories diferents. Consulta tots els guanyadors d'enguany en aquesta notícia. L'entrada és lliure, amb l'espai limitat, i pots fer la inscripció en aquest enllaç.
El rosinc Carlos Muñoz s'estrena amb el guardó de màxim golejador de Quarta Catalana. Ha tingut competidors directes, però finalment s'ha acabat imposant en el seu any més destacat pel que fa a les xifres anotadores. Ha fet 32 gols en els 26 partits de lliga que ha jugat amb el Roses City B. El filial cityzen, segon en el grup 1, no ha pogut aguantar el ritme del líder la Jonquera, però està a la final del play-off d'ascens i dissabte rebrà l'Agullana en la tornada. Parteix amb un gol d'avantatge.
Quina ha estat la seva trajectòria en el futbol?
Vaig començar de petit al Base Roses, a l'etapa cadet vaig fitxar pel Girona i després vaig estar els tres anys de juvenil al Figueres. Més tard vaig tornar al Base Roses un any, vam guanyar la lliga i des que vam fundar el Roses City que soc aquí. Vaig començar a Tercera Catalana i, per tema feina, no podia entrenar i vaig decidir baixar a l'equip de Quarta. Fa tres anys.
Com va ser fundar un club com el Roses City?
Érem un grup d'amics que de petits jugàvem al Base o a l'AE Roses. Una nit estàvem de festa i vam dir: "molaria jugar junts". Ens vam reunir i vam decidir fer un nou equip. Ens vam trobar molts problemes pel que fa als horaris dels camps en els entrenaments i partits... Hi ha tants equips a Roses que no hi ha lloc per a tothom.
Com es definiria com a jugador?
Soc un futbolista ofensiu. Aquest any he jugat de mitjapunta, tinc una mica de qualitat. Abans era ràpid, ara les coses han canviat (riu).
"No soc davanter centre ni solc fer tants gols, però aquest any tenim un bon equip, estem a dalt i he tingut companys amb molta qualitat que m'han fet la feina molt més fàcil"
S'esperava fer 32 gols?
No, no m'ho esperava. Sí que quan va començar la lliga vaig veure que estava fent gols, tot i jugar de mitjapunta. Ja cap al final de temporada els de l'equip em deien: "aviam si quedaràs pitxitxi!". Jo pensava que no, perquè hi ha molts bons davanters. No soc davanter centre ni solc fer tants gols, però aquest any tenim un bon equip, estem a dalt i he tingut companys amb molta qualitat que m'han fet la feina molt més fàcil.
Algun any havia arribat a aquestes xifres?
No, com a màxim havia marcat entre 15 i 20 gols.
Aquest any han estat a les primeres posicions durant tota la temporada.
Des que vam crear l'equip de Quarta hem tingut el mateix bloc i hem format una pinya, tots anem a una i sabem el que volem. Aquest any hem posat un plus de seriositat que s'ha notat: hem remuntat partits que perdíem per 2 a 0 en els últims cinc minuts, cosa que altres anys no fèiem. Ens ho hem passat bé, t'ho passes millor quan guanyes.
"Aquest any hem posat un plus de seriositat que s'ha notat: hem remuntat partits que perdíem per 2 a 0 en els últims cinc minuts, cosa que altres anys no fèiem"
Estan a un partit de pujar, juguen la tornada de la final del play-off contra l'Agullana aquest dissabte (18h). Venen d'unes semifinals boges contra el Lladó.
Va ser un partit que es va fer llarg. A l'anada vam posar-nos amb 0 a 3, pensàvem que ho teníem guanyat i ens van fer dos gols. A casa teníem la confiança de fer-ho millor i de sobte perdíem 0 a 2. Vam arribar als penals, on va xutar tothom fins que li va tocar al seu porter, que va fallar, i aquí es va decidir el partit. Mai t'esperes que es xutin tants penals. Aquest dissabte esperem guanyar amb més calma, durant els primers noranta minuts, i pujar.
Quina idea tenen en cas de pujar?
No volem pensar-hi encara. Hi ha opinions dividides. Tenim l'equip de Tercera, però ja tenen l'equip complet. Hi ha jugadors que voldrien jugar a Tercera, altres que prefereixen quedar-se a Quarta... Nosaltres fa uns anys que juguem a Quarta i ja ens coneixem més o menys entre tots. Hi ha un vincle entre equips rivals. També ens agrada que hi hagi derbis de Roses, per exemple.
Subscriu-te per seguir llegint
- La cuidadora Isabel Faya, de 69 anys, busca feina urgent: 'Hauria d’estar jubilada, però encara estic lluitant per sobreviure
- L’inesperat missatge de Shakira a Gerard Piqué: 'Sempre li guardaré aquesta gratitud
- Carmen Viñas, la ganivetera de 81 anys que només admet pagaments en efectiu: “No veig relleu generacional. El jovent d’avui dia és molt bo però també molt mandrós”
- Anatomia de la caiguda d'Isak Andic: t'expliquem 5 factors clau
- El Vall d'Hebron identifica nou persones amb dermatofilsi, una infecció cutània fins ara associada a animals
- Isak Andic va patir una caiguda tres mesos abans de la seva mort
- Els experts coincideixen: els infants no haurien de tenir telèfon mòbil amb internet abans d’aquesta edat
- Bill Gates adverteix: la IA reemplaçarà els humans en la majoria de tasques, però tres sectors sobreviuran