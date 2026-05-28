Esports
Mapi León no renova amb el Barça i fitxarà pel London City: «Avui em toca tancar la millor etapa de la meva vida»
La central acaba la seva etapa com a culer després de 9 anys al club
Laia Bonals
Tercera sortida confirmada al Barça. Mapi León deixarà de vestir la samarreta blaugrana un cop acabi el seu contracte aquest 30 de juny. L’aragonesa posa així punt final a la seva carrera com a culer, de nou temporades defensant la samarreta del FC Barcelona. Durant aquests anys, Mapi s’ha erigit com a referent i líder del vestidor. Ara posa fi a aquesta etapa i se’n va a la lliga anglesa, on jugarà a les files del London City.
«Ha arribat el moment de tancar l’etapa més bonica de la meva vida», comença dient Mapi León en el seu vídeo de comiat gravat al túnel de vestidors del Camp Nou. «I, sobretot, ha arribat el moment de donar-vos les gràcies, perquè després de nou anys m’acomiado del club de la meva vida, del meu cor, de la meva gent. Vaig arribar a Barcelona amb 22 anys, amb molts somnis i una il·lusió enorme per triomfar amb aquesta samarreta. I, amb el temps, molts d’aquests somnis s’han fet realitat. M’heu vist créixer, triomfar, fallar i millorar com a futbolista i com a persona», diu emocionada.
«Hem viscut juntes més de 300 partits i, en mirar enrere, m’adono de tot el que hem aconseguit. Sentir que hem ajudat que el futbol femení creixi i obrir camí per a moltes nenes que avui somien jugar a aquest esport. I això és mèrit nostre, però també vostre, per descomptat», reivindica la central. «Només em queda donar-vos les gràcies. Moltes gràcies per tot el vostre suport i per animar-nos en cada pas del camí. Hi ha records que se’m quedaran per sempre, però, sobretot, mai oblidaré la sensació de sentir-nos acompanyades allà on juguéssim. No puc evitar somriure i sentir un profund agraïment per tot l’afecte que m’heu donat durant tot aquest temps. Gràcies, gràcies i mil gràcies, afició», afegeix.
S’uneix així a Alexia Putellas i Ona Batlle en la llista de sortides de l’equip blaugrana després de tancar-se la temporada un cop guanyat el pòquer de títols. La central marxa del club blaugrana com la vuitena jugadora amb més partits de la història, amb 313 (314 si juga l’última jornada) i amb un palmarès inimaginable: 27 títols. És una de les nou futbolistes que ha guanyat les quatre Champions, a més de sumar set Lligues, set Copes de la Reina, sis Supercopes i tres Copes Catalunya.
Agraïments pel suport constant
«També vull agrair a la meva família que hagi estat sempre al meu costat. Sense el vostre suport, res d’això hauria estat possible. I a les meves companyes. Ha estat un privilegi compartir amb vosaltres aquest camí tan bonic. Tampoc vull oblidar-me del staff, ni de totes aquelles persones que moltes vegades no es veuen i que, sens dubte, formen part d’aquesta gran família. Avui em toca tancar la millor etapa de la meva vida i, encara que és difícil, me’n vaig amb el cor ple. Orgullosa de tot el que hem viscut juntes i agraïda per haver format part d’aquesta gran família. Us estimo i sempre us estimaré, culers. Visca el Barça. Sempre», tanca Mapi León.
Marxa un emblema, el somriure i la diversió d’aquest equip. La central aragonesa va arribar al Barça el 2017 amb el primer traspàs en la història del futbol femení. 50.000 euros va pagar l’entitat blaugrana per fer-se amb els serveis de l’aragonesa que, amb el pas dels anys, s’ha erigit com una referent i líder del vestidor culer.
- La cuidadora Isabel Faya, de 69 anys, busca feina urgent: 'Hauria d’estar jubilada, però encara estic lluitant per sobreviure
- L’inesperat missatge de Shakira a Gerard Piqué: 'Sempre li guardaré aquesta gratitud
- Carmen Viñas, la ganivetera de 81 anys que només admet pagaments en efectiu: “No veig relleu generacional. El jovent d’avui dia és molt bo però també molt mandrós”
- Anatomia de la caiguda d'Isak Andic: t'expliquem 5 factors clau
- El Vall d'Hebron identifica nou persones amb dermatofilsi, una infecció cutània fins ara associada a animals
- Els experts coincideixen: els infants no haurien de tenir telèfon mòbil amb internet abans d’aquesta edat
- De Mango i Andic a Grifols, Puig o Pronovias: Dos anys d’embolics a la gran empresa familiar catalana
- Isak Andic va patir una caiguda tres mesos abans de la seva mort