Així converteix GRAVITEO el Circuit de Barcelona-Catalunya en la trobada més gran de skate, scooter i roller d’Espanya
El festival reunirà del 16 al 19 de juliol competicions nacionals i internacionals, proves populars i una programació que convertirà el Circuit de Barcelona-Catalunya en un gran punt de trobada de l’esport urbà
El GRAVITEO Urban Sports Festival aterra al Circuit de Barcelona-Catalunya amb una proposta que reunirà esport urbà, cultura contemporània, oci i experiència de festival en un mateix espai obert al públic i sense cap cost. Aquesta cita neix per convertir la competició en un punt de trobada on atletes, aficionats i públic general comparteixin una experiència comuna al voltant de l’esport, la comunitat i la cultura urbana.
Durant diversos dies, el recinte de Montmeló acollirà competicions internacionals i nacionals d’escalada, skateboarding, roller freestyle i scooter, a més de proves populars de patinatge de velocitat i curses de 5K i 10K. L’accés serà gratuït mitjançant inscripció prèvia i tiquet digital, en un format pensat per a aficionats, però també per a famílies, joves i públic general que busquen un cap de setmana diferent i actiu.
Campionats d’Espanya sobre rodes
L’enfocament esportiu de GRAVITEO tindrà un dels seus grans centres d’atenció en la trobada més gran de skate, scooter i roller d’Espanya. El festival reunirà al Circuit de Barcelona-Catalunya el Campionat d’Espanya de Skateboarding - Street, el Campionat d’Espanya de Skateboarding - Vert, el Campionat d’Espanya de Roller Freestyle - Street, el Campionat d’Espanya de Roller Freestyle - Vert i el Campionat d’Espanya de Scooter - Street, configurant una programació pionera i una de les grans cites del calendari nacional.
La convivència d’aquestes competicions en un mateix entorn permetrà apropar d’una manera atractiva la diversitat de l’esport urbà actual mentre es gaudeix de l’experiència del festival. No es tracta únicament de veure finals, rondes classificatòries o actuacions d’alguns dels millors riders del panorama nacional, sinó també de descobrir com cada modalitat aporta una manera diferent de competir, expressar-se i connectar amb l’entorn.
GRAVITEO busca reunir en un mateix espai disciplines que fins ara poques vegades havien compartit protagonisme dins d’un esdeveniment d’aquestes dimensions, reforçant la idea que l’esport urbà també és espectacle, cultura i experiència compartida.
Escalada d’elit i participació del públic
L’escalada tindrà també un paper protagonista dins del festival, amb el Campionat d’Europa d’Escalada en Bloc i una Copa d’Europa d’Escalada de Velocitat. La presència d’aquestes proves reforça la dimensió internacional de GRAVITEO i mostra per què aquesta disciplina ha crescut tant en els últims anys. L’espectacularitat, la rapidesa de moviments i la precisió connectaran al Circuit de Barcelona-Catalunya amb una comunitat cada vegada més àmplia.
Juntament amb les proves oficials, el públic podrà participar en activitats populars que permetran viure l’esport des de dins i no únicament com a espectador.
El patinatge de velocitat i les curses de 5K i 10K completen una programació pensada per a un públic que entén l’esport com una part del seu dia a dia i busca noves experiències.
Un festival per viure l’esport des de dins
GRAVITEO no està plantejat com una agenda en què se succeeixen proves aïllades, sinó com una experiència contínua. Cada assistent —sol, amb amics o en família— podrà moure’s entre zones de competició, espais d’oci, música, DJ, food trucks, market o experiències immersives que transformaran el Circuit de Barcelona-Catalunya en un entorn viu durant tota la jornada.
Bona part de la força de l’esdeveniment és precisament aquesta convivència entre esports: un aficionat a l’skate podrà acostar-se a l’escalada, una família descobrir el roller freestyle o un visitant atret per l’ambient acabar connectant amb una disciplina que no coneixia.
La cultura urbana i l’esport prendran el protagonisme durant uns dies al Circuit de Barcelona-Catalunya, convertit en l’escenari que reunirà **alta competició, comunitat i diferents maneres de viure el moviment.
