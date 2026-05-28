Adri Expósito, la sensació de Tercera que s'ha destapat al Nou Miramar
Autor de 14 gols, el blanenc ha estat la referència ofensiva en el seu primer any amb els anxovers
Tornen els Amos de l’Àrea, els premis que reconeixen els màxims golejadors i els porters menys golejats d’aquesta temporada en el futbol altempordanès, amb la seva quinzena edició. Enguany, la gala se celebrarà a La Cate de Figueres el pròxim dijous 11 de juny, a partir de dos quarts de vuit del vespre. Els premis són organitzats per EMPORDÀ i Prensa Ibérica, amb el patrocini de Garatge Sala. Hi haurà divuit guardons en nou categories diferents. Consulta tots els guanyadors d'enguany en aquesta notícia. L'entrada és lliure, amb l'espai limitat, i pots fer la inscripció en aquest enllaç.
L'Escala ha viscut una bona temporada a Tercera Federació i Adri Expósito n'ha estat un dels grans culpables. El davanter blanenc, firmat des del Lloret, ha estat una de les grans sensacions de la categoria. Ha fet 14 gols en 28 partits i no només ha estat l'Amos de l'Àrea de la categoria, sinó que també ha acabat com a segon màxim golejador de la lliga. Expósito, un davanter més acostumat a fer jugar l'equip que a finalitzar a porteria, s'ha habituat a foradar la porteria dels contraris que visitaven el Nou Miramar.
Quina ha estat la seva trajectòria en el futbol?
En el futbol formatiu vaig estar a Blanes, el meu poble, fins a cadets. Vaig marxar el primer any de juvenil a Girona i després vaig anar a Lloret. Ja en amateur, vaig estar sis anys a Lloret i em va fitxar el Figueres. Va ser un any una mica estrany i vaig marxar perquè no jugava. Vaig passar pel Sant Andreu, vaig tornar a Lloret i fins aquest any, que m'ha firmat l'Escala.
Com va anar aquest fitxatge per l'Escala?
Aquest any vaig començar amb un representant i em va dir que no havia de seguir a Primera Catalana. Tenia unes quantes ofertes i la de l'Escala va ser la que més em va agradar. Hi ha gent de Blanes, vaig parlar amb en (David) Gurillo i em va transmetre que jugaria i que tindria confiança en mi... I per això vaig triar l'Escala.
I així ha acabat sent.
Sí, i ha estat una sort perquè he estat molt bé i ha estat una molt bona temporada.
Com ha estat la seva relació amb David Gurillo, l'entrenador?
Ens hem portat molt bé. Vam connectar des del primer dia. Tot i que vaig perdre'm els primers cinc partits per la sanció que tenia, des de la pretemporada em va donar molta confiança.
Com es definiria com a jugador?
Jugo com a davanter, però tot i que puc fer gols, mai he tingut ànima de killer. M'agrada fer jugar, combinar amb els companys, donar assistències... Fer de tot.
Havia fet tants gols algun any?
Abans de la Covid vaig fer 21 gols en 17 partits, abans de marxar a Figueres. N'havia tingut alguna d'11, 12 o 13, però els 14 d'aquest any han estat una molt bona xifra.
Es quedaria amb algun gol?
Bé, tots han valgut el mateix, però potser em quedaria amb els dos que vaig fer al camp de l'Hospitalet. Són els dos únics gols que he fet fora, la resta han estat tots a casa.
Com valora l'any de l'equip? En la primera volta van opositar de ple per a quedar entre els quatre primers.
L'objectiu era la permanència, ho teníem tots clar. Va començar l'any i ens vam veure a dalt, fins i tot vam ser líders. Ara bé, tots els equips tenen ratxes i nosaltres en vam tenir una de dolenta que ens va condemnar una mica. En global, hem estat a dues jornades d'acabar en play-off, ha estat un any magnífic i hem lluitat contra equips de grans ciutats.
Al play-off hi han acabat equips del potencial del Cornellà, el Badalona o l'Hospitalet.
Sí, i el míster sempre ens ho deia. Són equips que tenen pressupostos que fins i tot doblen el nostre. Ens hem quedat amb l'espina del play-off, però sent honestos amb nosaltres mateixos el nostre objectiu era la permanència i l'hem assolit amb molt marge.
Quins objectius es marca per l'any vinent?
La idea del futbolista, quan surt un any bo, és anar escalant. Veurem, encara no tinc res tancat ni m'he assegut a parlar amb l'Escala.
