On veure en directe la World Climbing Series de la Comunitat de Madrid 2026

La World Climbing Series Comunitat de Madrid 2026 comptarà amb retransmissió en directe i cobertura digital per seguir una de les grans cites internacionals de l'escalada

On veure en directe la World Climbing Series de la Comunitat de Madrid 2026 / Dimitris Tosidis

La World Climbing Series Comunitat de Madrid 2026 situarà Alcobendas al mapa internacional de l’escalada del 28 al 31 de maig, amb una edició que reunirà en un mateix esdeveniment dues proves de la Copa del Món: bloc i velocitat. Una cita única que se celebrarà a l’esplanada del Poliesportiu José Caballero i que reunirà prop de 300 escaladors de més de 40 països, dins d’una temporada en què Madrid serà una de les parades clau del calendari mundial.

Qui no pugui assistir a l’esdeveniment tindrà la possibilitat de seguir part de la competició per televisió i plataformes digitals. Segons la informació facilitada fins ara per World Climbing, algunes de les proves es podran seguir a través dels canals Eurosport. A més, el canal oficial de YouTube de World Climbing oferirà continguts durant l’esdeveniment, entre els quals les classificacions de speed i el programa diari World Climbing Club, amb resums, entrevistes i seguiment del que passi cada jornada.

Com seguir la competició en directe

La competició començarà dijous 28 de maig amb les classificacions de bloc. La prova femenina obrirà el programa entre les 10.00 i les 14.05, mentre que la classificació masculina es disputarà entre les 16.30 i les 21.10. Aquestes sessions es podran seguir presencialment a Alcobendas o mitjançant el seguiment dels resultats oficials.

Divendres 29 de maig arribarà el torn de la semifinal femenina de bloc, prevista entre les 10.30 i les 13.16 i amb retransmissió en directe. Ja a la tarda, entre les 19.00 i les 21.00, se celebrarà la final femenina, una de les primeres grans decisions del cap de setmana.

La competició masculina de bloc prendrà el relleu dissabte 30 de maig amb una estructura similar: semifinal entre les 10.30 i les 13.16 i final entre les 19.00 i les 21.00, en una jornada que decidirà un dels grans noms de l’esdeveniment. La velocitat posarà el punt final diumenge 31 de maig. La classificació femenina començarà a les 09.15 i la masculina a les 12.15; totes dues es podran seguir a través del canal oficial de YouTube de World Climbing.

A la tarda arribarà un dels moments més espectaculars del cap de setmana amb les finals masculina i femenina de speed, previstes per a les 18.00 i disponibles també a través dels canals Eurosport.

A escala internacional, World Climbing també preveu ampliar la distribució de l’esdeveniment mitjançant diferents acords d’emissió per territoris. Entre els canals confirmats fins ara figuren TV Azteca a Mèxic, Globo TV al Brasil (només finals) i Bilibili a la Xina (semifinals i finals)

