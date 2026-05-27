Futbol
Els guanyadors dels premis Amos de l'Àrea 2025/26 a l'Alt Empordà
La gala, que se celebrarà el dijous 11 de juny a La Cate (19:30h), guardonarà un total de divuit futbolistes
Tornen els Amos de l’Àrea, els premis que reconeixen els màxims golejadors i els porters menys golejats d’aquesta temporada en el futbol altempordanès, amb la seva quinzena edició i consolidats com una cita imperdible del futbol comarcal. Enguany, la gala se celebrarà a La Cate de Figueres el pròxim dijous 11 de juny, a partir de dos quarts de vuit del vespre.
Els Amos de l'Àrea són organitzats per EMPORDÀ i Prensa Ibérica, amb el patrocini de Garatge Sala, i compten amb el suport de l’Ajuntament de Figueres, la Diputació de Girona, el Consell Esportiu de l’Alt Empordà i la Federació Catalana d’Àrbitres.
Els premis s’atorgaran a divuit futbolistes de nou categories. Cinc són de futbol masculí (Tercera RFEF, Primera Catalana, Segona Catalana, Tercera Catalana i Quarta Catalana) i dues de futbol femení (Primera Catalana i Segona Catalana). També hi serà present el futbol sala, amb reconeixements per a la Primera Catalana masculina i la Segona Catalana femenina.
Aquests són tots els golejadors i porters premiats en aquesta 15a edició dels premis Amos de l'Àrea:
XV PREMIS AMOS DE L'ÀREA
GOLEJADORS
- Tercera RFEF: Adri Expósito (L'Escala)
- Primera Catalana: Assane 'Sicka' Diao (Figueres)
- Segona Catalana: Luciano 'Lucho' Araya (Roses)
- Tercera Catalana: Sergi Llach (Empuriabrava-Castelló)
- Quarta Catalana: Carlos Muñoz (Roses City B)
- Primera Catalana: Laia Palomeras (Figueres)
- Segona Catalana: Jennifer Ruiz (L'Escala)
- Primera Catalana futbol sala: Adrián Manuel Gramón (Vilafant)
- Segona Catalana futbol sala: Estrella Martos (Vilafant)
PORTERS
- Tercera RFEF: Arnau Fàbrega (Peralada)
- Primera Catalana: Nacho Ferretti (Figueres)
- Segona Catalana: Toni Pascual (Roses)
- Tercera Catalana: Arnau Marcè (Peralada B)
- Quarta Catalana: Florian Padrós (La Jonquera)
- Primera Catalana: Júlia Vilà (Figueres)
- Segona Catalana: Marina Torres (L'Escala)
- Primera Catalana futbol sala: Marc Cufí (Vilafant)
- Segona Catalana futbol sala: Xènia Cardona (Vilafant)
PREMI ESPECIAL
- Premi a la trajectòria: Romà Brusés (Jugador i fundador del Club Futbol Selvatans)
Subscriu-te per seguir llegint
- Carmen Viñas, la ganivetera de 81 anys que només admet pagaments en efectiu: “No veig relleu generacional. El jovent d’avui dia és molt bo però també molt mandrós”
- Anatomia de la caiguda d'Isak Andic: t'expliquem 5 factors clau
- De Mango i Andic a Grifols, Puig o Pronovias: Dos anys d’embolics a la gran empresa familiar catalana
- Artur Mas, sobre la dissolució de Convergència fa 10 anys: 'Vist amb perspectiva, potser ens ho podríem haver estalviat
- El Vall d'Hebron identifica nou persones amb dermatofilsi, una infecció cutània fins ara associada a animals
- Moha Lalouh, alcaldable de Figueres en Moviment: 'No podem normalitzar que hi hagi persones i famílies vivint en cotxes
- El Girona dilapida 174 milions i acaba baixant a Segona
- Veiem molta mobilitat forçada, amb persones empadronades en un lloc però vivint en un altre per manca d’alternatives