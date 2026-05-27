Futbol

Els guanyadors dels premis Amos de l'Àrea 2025/26 a l'Alt Empordà

La gala, que se celebrarà el dijous 11 de juny a La Cate (19:30h), guardonarà un total de divuit futbolistes

Els premis Amos de l'Àrea, en una edició anterior. / Josep Ribas

Roger Illa

Figueres

Tornen els Amos de l’Àrea, els premis que reconeixen els màxims golejadors i els porters menys golejats d’aquesta temporada en el futbol altempordanès, amb la seva quinzena edició i consolidats com una cita imperdible del futbol comarcal. Enguany, la gala se celebrarà a La Cate de Figueres el pròxim dijous 11 de juny, a partir de dos quarts de vuit del vespre.

Els Amos de l'Àrea són organitzats per EMPORDÀ i Prensa Ibérica, amb el patrocini de Garatge Sala, i compten amb el suport de l’Ajuntament de Figueres, la Diputació de Girona, el Consell Esportiu de l’Alt Empordà i la Federació Catalana d’Àrbitres.

Els premis s’atorgaran a divuit futbolistes de nou categories. Cinc són de futbol masculí (Tercera RFEF, Primera Catalana, Segona Catalana, Tercera Catalana i Quarta Catalana) i dues de futbol femení (Primera Catalana i Segona Catalana). També hi serà present el futbol sala, amb reconeixements per a la Primera Catalana masculina i la Segona Catalana femenina.

Aquests són tots els golejadors i porters premiats en aquesta 15a edició dels premis Amos de l'Àrea:

XV PREMIS AMOS DE L'ÀREA

GOLEJADORS

  • Tercera RFEF: Adri Expósito (L'Escala)
  • Primera Catalana: Assane 'Sicka' Diao (Figueres)
  • Segona Catalana: Luciano 'Lucho' Araya (Roses)
  • Tercera Catalana: Sergi Llach (Empuriabrava-Castelló)
  • Quarta Catalana: Carlos Muñoz (Roses City B)
  • Primera Catalana: Laia Palomeras (Figueres)
  • Segona Catalana: Jennifer Ruiz (L'Escala)
  • Primera Catalana futbol sala: Adrián Manuel Gramón (Vilafant)
  • Segona Catalana futbol sala: Estrella Martos (Vilafant)

PORTERS

  • Tercera RFEF: Arnau Fàbrega (Peralada)
  • Primera Catalana: Nacho Ferretti (Figueres)
  • Segona Catalana: Toni Pascual (Roses)
  • Tercera Catalana: Arnau Marcè (Peralada B)
  • Quarta Catalana: Florian Padrós (La Jonquera)
  • Primera Catalana: Júlia Vilà (Figueres)
  • Segona Catalana: Marina Torres (L'Escala)
  • Primera Catalana futbol sala: Marc Cufí (Vilafant)
  • Segona Catalana futbol sala: Xènia Cardona (Vilafant)

PREMI ESPECIAL

  • Premi a la trajectòria: Romà Brusés (Jugador i fundador del Club Futbol Selvatans)

Els guanyadors dels premis Amos de l'Àrea 2025/26 a l'Alt Empordà

