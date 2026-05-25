Quarta Catalana

El Vilamalla i el Roses City B agafen avantatge en la final del play-off

Guanyen el Camallera i l'Agullana, respectivament

El Roses City B celebra la victòria de l'anada. / Roses City

Roger Illa

Figueres

El Vilamalla i el Roses City B afrontaran la tornada de la final del play-off amb el marcador a favor. Els dos equips van resoldre l'anada amb una victòria per un gol. Els rosincs van fer-ho com a visitants, a Agullana (1-2), i els vilamallencs com a locals, contra el Camallera (2-1).

El Roses City B replica, d'aquesta manera, l'avantatge que va aconseguir en les semifinals contra el Lladó. Els cityzens van guanyar, llavors, per 2-3. Si bé la victòria com a visitants els deixava com a màxims favorits, el Lladó va ser capaç d'enviar l'eliminatòria als penals. Els de Roses buscaran tenir un partit més plàcid que aquell en la tornada, la setmana vinent a la Vinyassa.

El Vilamalla, per la seva banda, va endur-se el segon partit seguit de play-off jugant a casa. No va ser una golejada com la que va aconseguir contra el Borrassà, però el 2-1 li dona favoritisme de cara a visitar el camp del Camallera. Els grocs, tercers a la lliga, tornaran a tenir el factor camp a favor i buscaran remuntar l'eliminatòria al seu poble.

