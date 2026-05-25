Quarta Catalana
El Vilamalla i el Roses City B agafen avantatge en la final del play-off
Guanyen el Camallera i l'Agullana, respectivament
El Vilamalla i el Roses City B afrontaran la tornada de la final del play-off amb el marcador a favor. Els dos equips van resoldre l'anada amb una victòria per un gol. Els rosincs van fer-ho com a visitants, a Agullana (1-2), i els vilamallencs com a locals, contra el Camallera (2-1).
El Roses City B replica, d'aquesta manera, l'avantatge que va aconseguir en les semifinals contra el Lladó. Els cityzens van guanyar, llavors, per 2-3. Si bé la victòria com a visitants els deixava com a màxims favorits, el Lladó va ser capaç d'enviar l'eliminatòria als penals. Els de Roses buscaran tenir un partit més plàcid que aquell en la tornada, la setmana vinent a la Vinyassa.
El Vilamalla, per la seva banda, va endur-se el segon partit seguit de play-off jugant a casa. No va ser una golejada com la que va aconseguir contra el Borrassà, però el 2-1 li dona favoritisme de cara a visitar el camp del Camallera. Els grocs, tercers a la lliga, tornaran a tenir el factor camp a favor i buscaran remuntar l'eliminatòria al seu poble.
Subscriu-te per seguir llegint
- Anatomia de la caiguda d'Isak Andic: t'expliquem 5 factors clau
- Carmen Viñas, la ganivetera de 81 anys que només admet pagaments en efectiu: “No veig relleu generacional. El jovent d’avui dia és molt bo però també molt mandrós”
- Les 28 voltes per casa que mantenen en forma Carmen Adán als seus 106 anys
- El Vall d'Hebron identifica nou persones amb dermatofilsi, una infecció cutània fins ara associada a animals
- Pau Rodríguez, 'finisher' de La Traka: 'Vam sortir dos-cents cinquanta corredors i vam arribar la meitat
- La indignació d’un jove en veure la nòmina d’un enginyer el 1992: “Vivia amb gairebé tres vegades més renda a la mateixa ciutat”
- Un inquilí entrega un pis amb un desconxat a la banyera i el propietari li reclama 5.100 euros mesos després: la justícia dona la raó al llogater
- Aquest és el poble de l'Empordà que s'ha convertit en el refugi de Manel Fuentes lluny dels platós