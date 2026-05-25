🔴 EN DIRECTE avui a les 20.00 hores

Moeve Fútbol Zone 1x27: tancament de LaLiga, descensos i l’ascens del Dépor, a debat

Moeve Fútbol Zone torna avui, 25 de maig, amb un nou programa marcat pel tancament de LaLiga EA Sports i l’anàlisi d’una última jornada que deixa alegries, decepcions i moltes preguntes de cara al pròxim curs.

Moeve Fútbol Zone

Moeve Fútbol Zone / SPORT TV

L’emissió arrenca amb l’editorial de Christian Blasco, que introdueix les claus de l’actualitat futbolística abans de donar pas al repàs de la jornada a càrrec de Xavi Espinosa, centrat en classificació, resultats i calendari de LaLiga EA Sports, LaLiga Hypermotion i Liga F Moeve.

Moeve Fútbol Zone

El programa es pot veure a totes les capçaleres digitals de Prensa Ibérica, i a les xarxes socials oficials de SPORT, on els aficionats podran participar mitjançant enquestes, comentaris i seccions interactives.

La jornada 38 i el final de temporada, a examen

El bloc principal del programa posa el focus en la jornada 38 de LaLiga EA Sports, amb la participació del periodista Alejandro Segura i de l’entrenadora i analista Juli Garcia, que analitzen en profunditat com acaba la temporada per als equips més destacats del campionat. A més del balanç esportiu, el debat també posa atenció en alguns dels grans protagonistes del tancament de curs i en les conclusions que deixa una temporada marcada per canvis de dinàmica i desenllaços importants.

A la secció de La Firma Prensa Ibérica, el periodista Jordi Roura, de Diari de Girona, ofereix les claus del partit entre Girona i Elche, un dels enfrontaments més destacats de la jornada, a més d’analitzar les principals causes que han portat al descens del conjunt gironí. També hi participa Sebastià Adrover, de Diari de Mallorca, que repassa el partit entre Mallorca i Oviedo i analitza els factors que han acabat provocant el descens del conjunt balear.

LaLiga Hypermotion i l’ascens del Deportivo

El programa també dedica espai a la LaLiga Hypermotion, amb la intervenció de Mario Jiménez, que analitza una de les grans notícies del cap de setmana: l’ascens del Deportivo de La Coruña.

LaLiga Genuine Moeve mira cap a Burgos

L’espai “Futbol per a tothom” torna a centrar-se en la LaLiga Genuine Moeve, amb Xavi Espinosa, que presenta la prèvia de la segona part de la tercera fase del torneig, que se celebrarà a Burgos el pròxim cap de setmana.

El pols de la jornada a les xarxes

Abans del tancament, Joaco Soneira repassa l’actualitat a peu de carrer i selecciona les millors imatges que ha deixat la jornada a les xarxes socials. Un programa que combina anàlisi, balanç i actualitat per tancar una temporada que deixa històries molt diferents segons el costat de la classificació.

Moeve Fútbol Zone 1x27: tancament de LaLiga, descensos i l'ascens del Dépor, a debat

De Mango i Andic a Grifols, Puig o Pronovias: Dos anys d'embolics a la gran empresa familiar catalana

EN IMATGES | La 32a Festa del Joguet fa les millors delícies dels col·lecionistes

El Girona dilapida 174 milions i acaba baixant a Segona

Agenda del 25 al 31 de maig a l'Alt Empordà

Moha Lalouh, alcaldable de Figueres en Moviment: "No podem normalitzar que hi hagi persones i famílies vivint en cotxes"

Ariel Halac explora la sensació íntima d'estrangeria a 'Crónicas del extranjero', amb imatges de Silvi Glattauer

Els alumnes de 1r de batxillerat de Llançà guanyen el Gran Concurs del Formigó

