FUTBOL
Llista de De la Fuente per al Mundial: vuit jugadors del Barcelona i cap del Reial Madrid per primera vegada a la història
El seleccionador va deixar fora Dean Huijsen i Gonzalo, incloent-hi Joan Garcia, Pau Cubarsí, Eric Garcia, Gavi, Lamine Yamal, Dani Olmo i Ferran
Fermín de la Calle
Luis de la Fuente, seleccionador espanyol de futbol masculí, ha fet pública la llista dels 26 jugadors que representaran Espanya en el Mundial dels Estats Units, Mèxic i el Canadà que arrenca el pròxim 11 de juny. La principal notícia de la convocatòria és que no s’hi inclou cap jugador del Reial Madrid, de manera que en queden fora Dean Huijsen i un Gonzalo que tenia alguna opció, mentre que pel Futbol Club Barcelona hi apareixen fins a vuit futbolistes: Joan Garcia, Pau Cubarsí, Pedri, Gavi, Lamine Yamal, Dani Olmo, Ferran i Eric Garcia.
En la convocatòria apareixen per l’Atlètic tres futbolistes (Pubill, Llorente i Baena), mentre que les dues grans novetats de la llista són el central de l’Atlètic, Marc Pubill, i l’extrem de l’Osasuna, Víctor Múñoz. A la llista hi ha set jugadors que actuen a la Premier, a més de Grimaldo, que juga al Bayer Leverkusen alemany, i Fabián Ruiz, del París Saint-Germain. A la llista repeteixen 12 jugadors de la llista que va estar en el Mundial 2022 amb Luis Enrique a la banqueta: Unai Simón, David Raya, Laporte, Eric Garcia, Rodrigo, Marcos Llorente, Gavi, Pedri, Ferran Torres, Dani Olmo, Nico Williams i Yeremy Pino.
El seleccionador va atendre posteriorment els mitjans i va comentar que «ha sigut una llista molt madurada, treballada i analitzada. Fa moltíssims mesos que pensem en la llista. Quan es fa una convocatòria, contemplem tots els escenaris que es poden donar. Costa de pensar quin jugador pot encaixar en una determinada circumstància. Però em dona tranquil·litat saber que els que hem portat i alguns dels que s’han quedat fora també hi podien ser. Estem contents, perquè ahir, quan vam tancar la llista, vam dormir tranquils». Sobre l’absència de jugadors del Reial Madrid, d’Haro va afirmar: «Soc seleccionador i no miro la procedència dels jugadors. Són jugadors de la selecció, no miro un equip o un altre. No tinc aquest localisme que pot tenir un aficionat. L’únic que vull és que aquests futbolistes sentin l’orgullós de representar la selecció».
Respecte als canvis a la porteria amb l’arribada de Joan García va afirmar que «tenim els millors porters del món i el que hauria estat era de total garantia i podria haver jugat de titular. Tenim tres porters de solvència i qualitat». Sobre la inclusió d’Eric Garcia va afegir el següent: «Ja vaig dir que hi havia futbolistes que no havien estat amb nosaltres i que hi serien. L’Eric ha estat amb mi des de la sub-19 i Pubill el conec de la seva etapa a la sub-21 i en l’olímpica».
De la Fuente va assumir sense problema l’etiqueta de favorits al Mundial: «Ho dic clarament, ens sentim favorits, sí. Capaços de guanyar el Mundial, sí, però això no garanteix res. Però hi ha altres seleccions que són tan candidates com nosaltres. Tenim il·lusió per lluitar al màxim, però en el futbol es pot perdre fins i tot sent superior al rival. Lluitarem per tot, d’això que ningú no en dubti». També va tenir paraules per a dos absents il·lustres, Morata i Carvajal: «Vull tenir unes paraules per Dani i Álvaro, per la importància que han tingut per a nosaltres i per la importància que espero tinguin en el futur. Han deixat un llegat inesborrable de senyoria, de personalitat, de lideratge... però la generació de capitans que es queda estan perfectament preparats. Aquí ningú té la porta tancada».
Des de l’Eurocopa del 2021 amb Luis Enrique
A l’Eurocopa del 2024 De la Fuente va comptar amb tres madridistes (Carvajal, Nacho i Joselu) entre els futbolistes que es van proclamar amb Espanya a Berlín després de guanyar a la final a l’Anglaterra de Jude Bellingham. Cal remetre’s fins a la llista de Luis Enrique a l’Eurocopa del 2021 per veure una convocatòria en la qual no apareixia cap jugador del Reial Madrid. En aquell moment Sergio Ramos, Nacho, Asensio i Carvajal, eren susceptibles de ser convocats, però l’últim, que era l’únic que comptava en els plans del seleccionador, estava lesionat. No hi va haver madridistes a la llista de 24 en un gran torneig per primera vegada des de 1934.
Pretemporada a Las Rozas i amistosos a la Corunya i Puebla
La preparació de la selecció començarà aquest cap de setmana. La Ciutat del Futbol de Las Rozas serà el quarter general on es començaran a preparar els elegits per representar Espanya en el Mundial. El dia 4 jugaran un amistós a la Corunya davant l’Iraq i el 5, viatjaran rumb a Amèrica del Nord, a Chattanooga, on serà el fortí espanyol. A més, disputaran un últim amistós a Puebla, Mèxic (el 9, davant el Perú). I després ja estaran llestos per afrontar el calendari del grup que els mesurarà a Cap Verd, l’Aràbia Saudita i l’Uruguai. Per a aquests dies de preparació, De kla Fuente ha convocat com a jugadors de recolzament a Marc Bernal, Javi Rodríguez, Jesús Rodríguez, Leo Román, Gonzalo García, Sergio Gómez, Jon Martín, Beñat Turrientes i Javi Guerra.
PORTERS: Unai Simón (Athletic), David Raya (Arsenal) i Joan Garcia (Barcelona)
DEFENSES: Marcos Llorente (Atlètic), Pedro Porro (Tottenham), Aymeric Laporte (Athletic), Pau Cubarsí (Barcelona), Marc Pubill (Atlètic), Eric Garcia (Barcelona), Marc Cucurella (Chelsea) i Álex Grimaldo (Leverkusen)
CENTRECAMPISTES: Rodri (Manchester City), Martín Zubimendi (Arsenal), Fabián Ruiz (París Saint-Germain), Pedri (Barcelona), Gavi (Barcelona), Dani Olmo (Barcelona), Mikel Merino (Arsenal)
DAVANTERS: Lamine Yamal (Barcelona), Nico Williams (Athletic), Ferran Torres (Barcelona), Alex Baena (Atlètic), Mikel Oyarzabal (Reial Societat) i Borja Iglesias (Celta), Víctor Muñoz (Osasuna) i Yeremi Pino (Crystal Palace).
