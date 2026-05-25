EL DESCENS
El Girona dilapida 174 milions i acaba baixant a Segona
El club gironí afronta el repte de la reconstrucció. La Lliga ajudarà amb un matalàs d’entre 10 i 14 milions d’euros.
Hi ha 15 jugadors amb contracte, tot i que a molts se’ls buscarà una sortida
TATIANA PÉREZ / JORDI ROURA
El Girona va culminar dissabte, després de l’empat contra l’Elx (1-1), una temporada desastrosa que l’ha portat a la Segona Divisió. L’equip de Míchel ha protagonitzat un fracàs esportiu.
L’històric curs dels 81 punts (23-24) va permetre als gironins tenir un creixement majúscul en totes les àrees, veient com el seu pressupost es multiplicava de manera desorbitada: van ser més de 113 milions d’euros l’exercici passat i n’han sigut 75 aquest. En consonància, el marge destinat a la confecció de la plantilla també se n’ha beneficiat, amb 98,8 l’any passat i 76,9 aquest. Aquests 174 milions, no obstant, que han permès fer fitxatges inimaginables (alguns de cedits) com Arthur Melo, Witsel, Ter Stegen, Lemar, Ounahi i tants d’altres –Asprilla continua sent el més car–, han sigut dilapidades en aquests dos anys per acabar a Segona.
Un nou cicle
Caldrà portar a terme una reestructuració profunda de l’equip per poder lluitar amb garanties per tornar a Primera. La Lliga ajudarà els blanc-i-vermells a refer-se amb un matalàs d’entre 10 i 14 milions per a la temporada vinent, més els 1,6 milions que s’ingressaran per acabar en la penúltima posició de la taula.
Decidint tot el seu futur en l’última jornada del campionat, el temps juga ara en contra d’un Girona que haurà de decidir quins canvis provoca al seu organigrama. De dalt a baix. L’única cosa segura és que, després d’haver patit l’experiència dels últims estius, és necessari prendre les decisions com més aviat millor. "He fallat a la nostra gent; és un pas enrere difícil d’assimilar", va assumir Míchel, que acaba contracte.
La pretemporada començarà a mitjans de juliol perquè la lliga de Segona, com la de Primera, està previst que arrenqui el 14 d’agost, després del Mundial. Per això, tant el cos tècnic com la plantilla haurien d’estar confirmats. Així com la direcció esportiva, si procedeix.
Malgrat que en l’actualitat hi ha fins a 15 jugadors del primer equip amb contracte (Gazzaniga, 2027; Krapyvtsov, 2029; Francés, 2029; Àlex Moreno, 2027; Arnau, 2027; Ounahi, 2030; Iván Martín, 2028; Fran Beltrán, 2030; Van de Beek, 2028; Bryan Gil, 2030; Joel Roca, 2029; Tsygankov, 2027; Portu, 2027; Vanat, 2030; i Abel Ruiz, 2029), segur que uns quants futbolistes quedaran alliberats amb el descens a Segona o caldrà buscar-los una sortida perquè és inconcebible mantenir-los.
D’altra banda, acaben contracte aquest mes de juny Stuani, Witsel, David López, Blind, Rubén Blanco i Juan Carlos; mentre que tornaran als seus clubs d’origen una vegada finalitzada la cessió Ter Stegen, Vitor Reis, Hugo Rincón, Echeverri i Lemar.
"Sento tristesa per no haver sigut capaços de donar-los el que mereixien. Però també sento orgull. Orgull d’haver defensat aquests colors amb tot el que tenia i d’haver viscut moments increïbles amb vostès", va expressar Stuani en una publicació a les xarxes socials. Si no se’l renova, el descens contra l’Elx haurà sigut l’últim partit del capità i golejador històric del club blanc-i-vermell.
El president Delfí Geli va donar el punt de vista de la directiva després de l’empat contra l’Elx i el descens a Segona. Passada la mitjanit, el president del Girona va comparèixer i va assumir responsabilitats sense buscar culpables concrets en calent. "Som responsables, hem de posar-nos drets i aixecar-nos", va dir Geli, conscient de la magnitud esportiva, econòmica i emocional d’una caiguda que obliga el club a replantejar el futur immediat.
