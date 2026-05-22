Quarta Catalana
Sanció de vint partits per al jugador del Vilamalla implicat en la baralla contra el Borrassà
El Borrassà rep una penalització econòmica per "incidents lleus de públic"
Notícia relacionada | El partit de play-off entre el Borrassà i el Vilamalla acaba amb una baralla a les graderies
La baralla a les graderies del partit entre el Borrassà i el Vilamalla ha deixat una sanció per a cada equip. El jugador del Vilamalla implicat, Alpha Diallo, és el principal damnificat de l'afer: ha rebut una sanció de vint partits pel fet d'"agredir un espectador i originar una lesió" que va requerir assistència mèdica.
D'aquesta manera, Diallo es perdrà la final a doble partit del play-off d'ascens a Tercera Catalana, contra el Camallera. Sí que va poder jugar la tornada de les semifinals contra el mateix Borrassà. Va marcar un dels gols del 5 a 1 a favor dels vilamallencs.
En el cas del Borrassà, la sanció ha estat econòmica i dirigida al club, "pel fet de produir-se incidents lleus de públic protagonitzats per seguidors". Segons estipula el codi 332.1 del reglament general de la Federació Catalana de Futbol, aquesta multa oscil·larà entre els 50 i els 200 euros.
