Vela
L'Escala acollirà el Campionat d'Europa de classe Moth el pròxim mes de juny
Se celebrarà entre el diumenge 7 i el dissabte 13 i acollirà quaranta naus amb els millors competidors del món d'aquesta modalitat
L'Escala serà la seu, entre el diumenge 7 i el dissabte 13 de juny, del Campionat d'Europa de classe Moth. El trofeu, organitzat pel Club Nàutic l'Escala, reunirà quaranta naus amb els millors competidors d'aquesta modalitat d'arreu del món. En total, hi participaran esportistes de catorze països de tres continents diferents.
El Campionat d'Europa s'ha presentat aquest divendres al matí a l'Ajuntament de l'Escala. Hi han participat Xavi López, director esportiu del Club Nàutic l'Escala; Narcís Carreras, president del club, i Josep Bofill, alcalde del municipi. López ha estat l'encarregat d'inaugurar l'acte, detallar-ne les dates i explicar diverses de les especificitats de la classe Moth.
L'Europeu durarà set dies, del 7 al 13 de juny. Els dos primers dies, el 7 i el 8 de juny, es faran les verificacions de les naus. El dia 8 hi haurà els entrenaments i, a partir del dia 9, s'iniciarà la competició. Durarà cinc dies, fins al dissabte 13, quan també se celebrarà la cerimònia d'entrega de trofeus. Es preveu que les regates es disputin durant el migdia, a partir de la una i fins a les quatre de la tarda, per aprofitar al màxim els vents tèrmics de la zona durant el mes de juny.
Naus d'alta tecnologia
Les de classe Moth són embarcacions especialment ràpides: són les naus de vela lleugera de més velocitat i poden arribar fins als 74 quilòmetres per hora. La classe Moth és la més innovadora del panorama i incorpora tecnologia d'última generació. Les embarcacions estan fetes de fibra de carboni, les pilota un sol tripulant i "volen" sobre l'aigua: incorporen foils, una mena d'ales que les eleven i redueixen la fricció, fet que n'augmenta la velocitat.
Per a la cita es faran servir unes boies elèctriques que es podran dirigir des de terra a l'hora de marcar el recorregut. Aquest tipus de dispositiu, llogat pel Club Nàutic l'Escala per a l'ocasió, contribueix a reduir l'impacte de la regata en el medi.
Narcís Carreras, president del club, ha definit l'organització de l'Europeu com un "repte exigent, però també una oportunitat i un orgull". L'alcalde Josep Bofill, al seu torn, ha destacat que la cita contribuirà a "posar en valor el trosset de costa que té l'Escala" i ha reconegut que l'està "esperant amb candeletes".
