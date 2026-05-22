Futbol
Laporta: "Florentino utilitza Negreira com a cortina de fum perquè fa dos anys que no guanyen res"
Joan Domènech
Al seu dia, Rafa Yuste, president en funcions del Barça, va qualificar de "patètiques" les declaracions de Florentino Pérez en la roda de premsa en què va atacar el club blaugrana i va anunciar la convocatòria d’eleccions. Ara, el president electe Joan Laporta no ha perdut l’oportunitat de respondre al seu homòleg.
"Tot el que va dir respecte al cas Negreira són falsedats, i ho fa per estendre una cortina de fum i desviar l’atenció del fet que fa dos anys que no guanyen res i s’ha de justificar. I entén que la millor manera és encendre el ventilador de les misèries contra el Barça", va dir Laporta, que va utilitzar el terme "esperpèntica" per definir aquella intervenció del 12 de maig de Florentino Pérez.
Sobre el cas Negreira, més enllà del fet que el Madrid va voler personar-se en el sumari i que això va trencar les relacions entre clubs, Florentino Pérez va afirmar que l’equip blanc, durant el seu mandat, havia guanyat set Champions i set Lligues, però que n’hauria pogut guanyar "set més, perquè ens han robat". El constructor madrileny també va afegir que al seu equip li havien pispat 18 punts en la present Lliga, una quantitat que, segons ell, hauria permès al Madrid aconseguir el títol.
"Aquí ja ens coneixem tots", va afegir Laporta, que va considerar previsible la reacció de Florentino Pérez davant els èxits del Barça. Segons el president blaugrana, el dirigent madridista ha optat per deixar anar "falsedats i coses que són incertes" per alimentar, al mateix temps, "una televisió que no tindria sentit" sense l’argumentari del president del Madrid.
Laporta va voler remarcar les diferències amb el Reial Madrid en positiu i va subratllar l’estat de felicitat que viu el Barça, campió en aquests dos anys en blanc del conjunt blanc. L’equip blaugrana també ha aixecat dues Supercopes i una Copa sota el mandat de Hansi Flick.
El president blaugrana no s’imaginava que el balanç de títols fos tan positiu. "Volíem que sortís així de bé i ha sortit una mica millor del que esperàvem", va confessar, tot recordant que "també ens va passar així amb Pep Guardiola". Tots dos tècnics comparteixen la seva destresa en la direcció de l’equip i una plantilla amb un esperit col·lectiu molt sòlid.
