Futbol internacional
El peraladenc Albert Carbó guanya l'Europa League amb l'Aston Villa
L'altempordanès, de trenta-cinc anys, forma part de l'staff tècnic d'Unai Emery
El peraladenc Albert Carbó va aixecar, aquest dimecres al vespre, el primer títol internacional de la seva carrera. L'Aston Villa del qual forma part dins l'staff tècnic d'Unai Emery va guanyar la final de l'Europa League, en un partit còmode contra el Friburg que va resoldre per 3 a 0. És la primera Europa League de la història del club de Birmingham.
Carbó pertany a l'equip del tècnic Unai Emery des de l'estiu de 2023. La temporada passada va tornar durant mitja temporada al futbol espanyol per agafar el càrrec de primer entrenador del Real Unión d'Irun, llavors a Primera Federació. L'estiu de 2025 va tornar a incorporar-se dins l'organigrama de l'Aston Villa. Aquest any, el conjunt anglès s'ha assegurat la classificació per a la Champions League de l'any vinent per dues vies diferents: com a guanyador de l'Europa League, i com a classificat entre els cinc primers de la lliga, mèrit que va certificar el cap de setmana passat.
Abans de fer el salt al Regne Unit, Carbó havia entrenat el juvenil del Figueres i els primers equips del Peralada i l'Olot.
Subscriu-te per seguir llegint
- Un inquilí entrega un pis amb un desconxat a la banyera i el propietari li reclama 5.100 euros mesos després: la justícia dona la raó al llogater
- Quan el vi també salva vides: La Vinyeta exporta al món la seva col·laboració amb la Fundació Mona
- Aquest és el poble de l'Empordà que s'ha convertit en el refugi de Manel Fuentes lluny dels platós
- La Guàrdia Urbana de Figueres tanca un establiment d'alimentació que generava queixes veïnals
- Pals de fibra caiguts: ja falta menys perquè vagin per terra, i això no vol dir que estiguin soterrats...
- Carme Noguera, la dona més longeva d'Espanya als 111 anys: 'M'agradava prendre una cerveseta i fumar-nos uns cigarrets amb les meves companyes
- Detingut un home per un homicidi masclista a Figueres
- El detingut per la mort violenta de Figueres va ser condemnat dilluns a sis mesos de presó per maltractar la víctima