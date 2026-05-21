Quedada blaugrana
El Barça celebra la Lliga amb un sopar a Castelldefels amb magnificència: Laporta, aclamat; Araujo, tenyit de blau; Lamine, amb la seva nova xicota...
Jugadors, cos tècnic i directius es donen cita en un restaurant per acomiadar la temporada
Raúl Paniagua
Va tornar a faltar la cirereta de la Champions per coronar una temporada brillant, però la Supercopa i, especialment, la Lliga han adornat un curs notable que mereixia un comiat grupal amb magnificència. Aquesta cita ha tingut lloc aquest dimecres en un restaurant de Castelldefels amb un sopar per a 150 convidats que serveix per tancar la campanya abans de la desbandada dels jugadors per disputar el Mundial dels EUA, Mèxic i el Canadà.
Futbolistes, tècnics i directius del club blaugrana amb les seves parelles estaven citats a partir de les 20.00 hores al Casanova Beach Club de Castelldefels, un dels llocs favorits de Ronaldinho en la seva etapa al Barça. Els primers a aparèixer van ser els del planter Tommy Marqués, Álvaro Cortés i Xavi Espart, seguits per Marc Casadó i Roony Bardghji. També va donar exemple de puntualitat, per descomptat, Hansi Flick, que va firmar autògrafs i es va fer fotografies amb els seguidors culers que eren a prop del local.
Una placa per a Lewandowski
Joan Laporta, el president electe, va ser un altre dels més aclamats abans d’un sopar especial per a jugadors com Robert Lewandowski, que va ser dels últims a arribar, al costat de Raphinha. El polonès, a qui se li va entregar una placa commemorativa, deixarà el Barça aquest estiu després de quatre temporades. Una de les imatges més sorprenents va ser la de Ronald Araujo, que es va presentar a l’àpat tenyit de blau, com li va prometre a David Broncano a La Resistencia.
Lamine Yamal tampoc es va perdre la celebració. L’astre, que continua recuperant-se de la lesió amb vista al Mundial, va arribar acompanyat de la seva nova parella, la influencer sevillana Inés García, amb qui ha estat de vacances a Grècia. Fermín, recentment operat, i Ferran Torres van ser les principals absències. La plantilla continuarà aquest dijous les celebracions amb una jornada al parc d’atraccions Port Aventura.
"Un equip de llegenda"
En els discursos previs a l’àpat, Laporta es va mostrar molt satisfet pel curs culer. "Ha sigut una temporada fantàstica. Esteu construint un equip de llegenda, amb una temporada passada que va ser històrica, igual que l’actual. Vull agrair l’esforç a Hansi, a l’staff, als jugadors i als membres de la junta, entre molts d’altres. Tenim un grup amb un nivell humà extraordinari, amb talent i un gran caràcter. El vostre esperit és la clau de l’èxit", va dir el dirigent.
El president va tenir paraules d’elogi per a Lewandowski: "Vas deixar un gran club per venir aquí. Per nosaltres va ser un moment extraordinari. Sempre formaràs part de l’escut. Barcelona és casa vostra i volem veure’t aviat per aquí". Araujo també es va acordar del polonès: "Vas arribar en un moment molt difícil i estem molt agraïts. A partir de la teva arribada, amb el teu esforç, disciplina i actitud, vam créixer molt com a equip", va remarcar l’uruguaià.
