Bàsquet Sots-25
L'Escolàpies ascendeix invicte a Segona Catalana i l'UCAP tanca el seu primer any en la sisena posició
Les figuerenques lluitaran pel Campionat de Catalunya a casa, el pròxim 7 de juny
El Sots-25 de l’Escolàpies va vèncer l’Onyar per 67 a 44 i va assegurar-se, així, la primera plaça i l’ascens a Segona Catalana. L’equip ho ha assolit de manera brillant: ha guanyat tots els partits de la fase d’ascens.
La primera posició del grup li dona, a més del salt de categoria l'any vinent, el bitllet per al Campionat de Catalunya. Es disputarà el pròxim 7 de juny a Figueres.
L'UCAP de Peralada, al seu torn, ha acabat segon del seu grup de la segona fase, en una posició relativa al sisè lloc gironí de Sots-25. Les peraladenques van caure per tercer cop aquesta temporada contra el GEiEG Vedruna gironí. Aquest ha estat el primer any que l'UCAP ha tingut un equip sènior en tota la seva història.
