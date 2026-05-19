Vela

La travessa Escalagde reuneix 59 embarcacions mentre consolida els lligams entre navegants catalans i francesos

La prova, d'unes 83 milles nàutiques, uneix l'Escala i la localitat francesa d'Agde

Una embarcació a la costa de l'Escala. / Jordi Puig Sagué

Redacció

L'Escala

La travessa Escalagde - Veles d’Empúries va celebrar la setmana passada la seva 22a edició amb 59 embarcacions i 114 regatistes, consolidant-se així com un punt de trobada entre navegants catalans i francesos. La prova, organitzada conjuntament pel Club Nàutic l’Escala i la Société des Régates d’Agde et du Cap (SORAC), va incloure una travessa d’altura de prop de 83 milles nàutiques entre el Cap d’Agde i l’Escala.

La regata va començar dimecres 13 de maig a Agde, a la regió francesa d'Occitània, amb la reunió de patrons i l’acte de benvinguda a les tripulacions. L’endemà, dijous 14 de maig, es va donar la sortida a la prova principal des del Cap d’Agde, en direcció a la Costa Brava. Durant el recorregut, les tripulacions van afrontar condicions meteorològiques variables, amb arribades esglaonades al port de l’Escala entre dijous al vespre i divendres.

Imatge de grup dels participants a la travessa. / CN l'Escala

Dissabte 16 de maig es va disputar la prova costanera, la Regata Veles d’Empúries, amb un recorregut entre l’Escala i Empuriabrava que va acabar de definir les classificacions finals.

Pel que fa als resultats, la victòria final va ser per a l'embarcació Mi Corazon. El segon lloc del podi va ser per a Scheggia, mentre que Protest va completar la classificació d’honor amb la tercera posició.

La jornada de dissabte es va tancar amb el lliurament de trofeus i l’acte de cloenda al Club Nàutic l’Escala, amb la participació de representants de les entitats organitzadores i de les institucions col·laboradores.

