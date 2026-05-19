World Climbing Series Comunitat de Madrid 2026
Molt més que muntanya: així evoluciona la sostenibilitat en l’escalada
La sostenibilitat en l’escalada evoluciona més enllà de l’entorn natural i s’integra en tot l’ecosistema de l’esport. World Climbing impulsa aquest canvi amb iniciatives concretes que redefineixen l’impacte de les competicions i el seu futur
L’escalada de competició està vivint una transformació important. Si tradicionalment s’ha entès com un esport íntimament lligat a la natura, avui amplia la mirada cap a un ecosistema més complex, on l’àmbit urbà, l’organitzatiu i el social també formen part de l’impacte. En aquest context, World Climbing impulsa una evolució que redefineix el concepte de sostenibilitat dins d’aquest esport també a les ciutats, i no només en plena natura.
L’escalada ha crescut, s’ha professionalitzat i ha entrat de ple al circuit internacional, inclosa la seva presència en esdeveniments tan importants com els Jocs Olímpics. Aquest desenvolupament ha traslladat part de la seva activitat a entorns urbans i a grans competicions, on el repte ja no és només preservar la roca o la muntanya, sinó també gestionar de manera responsable tot el que envolta l’esdeveniment.
Valors i aprenentatges de la natura aplicats a la ciutat
La sostenibilitat en l’escalada ja no es limita a la protecció de l’entorn natural. Ara engloba aspectes clau com la reducció de l’impacte ambiental en l’organització de competicions, la gestió eficient dels recursos o la reutilització de materials. És un canvi de paradigma que obliga a repensar cada detall, des de la producció de preses fins a la logística d’un esdeveniment internacional. Al mateix temps, molts dels valors que l’escalada ha adquirit envoltada de natura es traslladen ara també a un entorn urbà.
En aquest escenari, World Climbing ha assumit un paper actiu alineant la seva estratègia amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides. D’aquesta manera, World Climbing ha centrat els seus esforços en cinc pilars concrets: salut i benestar, igualtat de gènere, consum responsable, acció climàtica i aliances estratègiques. Un full de ruta que connecta el creixement de l’esport amb una responsabilitat real sobre el seu impacte.
Des de la mateixa organització expliquen que la sostenibilitat s’entén “com una cosa molt més àmplia que únicament l’aspecte mediambiental”. Per això, a més de les mesures ecològiques, també es tenen en compte aspectes com la responsabilitat social, el llegat que deixa una competició a la comunitat local, la manera de comunicar i promoure la sostenibilitat durant l’esdeveniment o fins i tot la sostenibilitat financera de cada projecte.
El compromís no es queda en el paper, ja que aquestes mesures ja s’estan implementant a la pràctica. Un dels exemples més visibles és la reutilització de preses després de grans competicions, que posteriorment es redistribueixen entre federacions en desenvolupament. Aquesta iniciativa, aplicada en esdeveniments classificatoris olímpics i prevista després de París 2024, redueix residus i contribueix al creixement global de l’esport.
A més, l’organització treballa en la compensació d’emissions de carboni mitjançant col·laboracions amb entitats especialitzades com ‘myclimate’, alhora que desenvolupa plans de transició per reduir la seva petjada. L’objectiu és reduir les emissions en un 50% abans del 2030 i assolir la neutralitat climàtica el 2040.
El paper dels esdeveniments i les competicions
Les competicions són un dels punts clau d’aquest procés. Esdeveniments com la World Climbing Series Comunitat de Madrid 2026 no només serveixen com a aparador esportiu, sinó també com a plataforma per visibilitzar aquests valors. La sostenibilitat s’integra en la planificació, en l’execució i en l’experiència de l’espectador, generant consciència al voltant de l’impacte de l’esport, tant per als esportistes com per al públic i tot l’entorn que participa en un esdeveniment d’aquesta magnitud.
En aquest sentit, World Climbing va posar en marxa el 2025 una iniciativa per reconèixer els comitès organitzadors locals que van fer un esforç destacat a l’hora d’integrar accions sostenibles en els seus esdeveniments. A més, des de la comissió de sostenibilitat ja treballen per adaptar aquesta iniciativa amb l’objectiu que els organitzadors puguin rebre aquest reconeixement fins i tot abans de l’inici de la temporada, fomentant així la incorporació de mesures sostenibles des de la fase de planificació i no només un cop finalitzada la competició.
La feina del Sustainability Officer i de la comissió específica de sostenibilitat resulta fonamental. La seva tasca coordina projectes, impulsa noves iniciatives i assegura que cada acció tingui continuïtat en el temps. No es tracta de mesures aïllades, sinó d’una estratègia estructurada que acompanya el creixement de l’esport. A World Climbing no s’entén el desenvolupament de l’escalada sense aquest pla de sostenibilitat.
Una evolució lligada al futur de l’escalada
El creixement de l’escalada implica també un augment del seu impacte, tant ambiental com econòmic. Per això, la sostenibilitat es converteix en una eina clau per garantir-ne la continuïtat. No es tracta només de protegir l’entorn, sinó d’assegurar que federacions, seus i competicions es puguin mantenir en el temps amb estàndards de qualitat elevats.
La direcció és la d’adaptar l’esport a la seva nova realitat global sense perdre’n l’essència. Una evolució en què la sostenibilitat deixa de ser un concepte associat únicament a la natura per convertir-se en un eix transversal que defineix el present i el futur de l’escalada de competició en un entorn urbà.
